Política 23-09-2021

Avanza proyecto que prohíbe uso de plástico no compostable en propaganda electoral.



En posibilidad de pasar a segundo trámite, al Senado, quedó el proyecto que prohíbe la utilización de elementos de propaganda electoral fabricados con material plástico no compostable. Ello, luego de la aprobación de su articulado en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Para sus fines, la propuesta modifica la Ley 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. En este marco, se suprimen normas vigentes y se introducen nuevas consideraciones.

De acuerdo al segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente, rendido por el diputado Amaro Labra (PC), se elimina la disposición que autoriza a instalar propaganda electoral en plazas, parques u otros espacios públicos. Junto a ello, se descartan las regulaciones procedimentales que permiten dichas acciones. En particular, se refieren a las medidas que deben tomar el Servicio Electoral y los alcaldes, así como los plazos para ello.

Solo se mantendrán como vías de propaganda las realizadas por brigadistas o activistas en la vía pública. Para ello se permite el uso de banderas, lienzos u otros elementos no fijos que identifiquen la candidatura. También se permite la entrega de material impreso u otro tipo de objetos informativos.

El texto despachado, adicionalmente, introduce una nueva norma que establece que la propaganda permitida no podrá estar fabricada, total o parcialmente, con materiales plásticos no compostables.