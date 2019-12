Política 01-12-2019

Avanza proyecto que repone el voto obligatorio

De forma unánime, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que repone la obligatoriedad del voto en las elecciones populares, con el objeto de aumentar la participación ciudadana en estos procesos.

Tras realizarse una serie de sesiones, en las que se recibió a distintos organismos y expertos, el grupo legislativo se inclinó por esta opción, solicitando, además, una serie de medidas adicionales por parte del ejecutivo.

Cabe agregar que la iniciativa en trámite precisa, además, que la obligatoriedad del sufragio no será aplicable para las personas mayores de 80 años, quienes, en razón de su edad, pueden tener dificultades en su desplazamiento.

Los parlamentarios de la Comisión precisaron que es muy importante acompañar esta iniciativa con otros proyectos, con otras medidas, por ejemplo darle urgencia al proyecto que está en el Senado y que reduce la distancia entre los locales de votación y los domicilios de los ciudadanos; o implementar la ley aprobada el 2015 para fortalecer e implementar la educación cívica no solo en la educación básica y media sino que también preescolar.

La Comisión de Gobierno Interior se abocará ahora al estudio en particular de la normativa, vale decir de su articulado e indicaciones ingresadas.