Policial 17-03-2021

Avanza proyecto que sanciona ingreso de elementos prohibidos a cárceles



Con la presencia telemática del ministro de Justicia, Hernán Larraín, las y los integrantes de la Comisión de Constitución aprobaron, en general y en particular, el proyecto, en segundo trámite constitucional, que sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios.

La iniciativa stablece que quien sin estar legal o reglamentariamente autorizado para ingresar a centros penitenciarios intercomunicadores, teléfonos, partes de ellos, chips telefónicos u otros elementos tecnológicos que permitan comunicarse con el exterior, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. Lo mismo para quien intente o permita, por cualquier medio, el ingreso de estos elementos.

Además, la norma aprobada por la mayoría de quienes integran la comisión, establece que si estas conductas fueren perpetradas por un abogado, procurador o empleado público la pena no se aprobará en su grado mínimo y además llevará la inhabilitación absoluta o temporal del ejercicio de su profesión o cargo.

En la Comisión, se plantearon reparos a los alcances de la iniciativa, que establecería una sanción muy alta contra quienes, en este escenario de limitaciones a las comunicaciones que sufren las y los internos productos de la crisis sanitaria por Covid-19, intentan mantener contacto con sus familias, sin ánimo de cometer delitos.

Desde el gobierno se señaló que no es posible prever la motivación que hay detrás del ingreso de este tipo de elementos a los centros y que para mantener las comunicaciones y bienestar de las y los reclusos existen vías habilitadas y controladas por el personal capacitado.