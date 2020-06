Política 05-06-2020

Avanza proyecto que sanciona las carreras clandestinas



Abordar la problemática de las carreras clandestinas, hoy frecuentes en nuestro país, que generan diversos accidentes, algunos con consecuencia de muertes, es el objetivo del proyecto aprobado hoy por la Cámara de Diputadas y Diputados, por 150 votos a favor y dos abstenciones, y despachado a segundo trámite al Senado.

El proyecto de ley incorpora en la Ley de Tránsito una norma que define que, aquel que conduzca un vehículo motorizado participando en carreras no autorizadas será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo (desde 61 días a 540 días) o multa de dos a 10UTM, ya sea que no se ocasione daño alguno o que, con ello, se causen daños materiales o lesiones leves.

Se reputarán leves, para estos efectos, todas las lesiones que produzcan al ofendido enfermedad o incapacidad por un tiempo no mayor de siete días.



Si, a consecuencia de esta conducción, se provocan lesiones menos graves o graves, se impondrá la pena de presidio menor en su grado medio (desde 541 días a 3 años y un día) y multa de cuatro a 12UTM.