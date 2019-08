Policial 22-08-2019

Avanza tramitación de nueva “Ley Nibaldo” para endurecer penas por ultraje de cadáveres.

Modificar el Código Penal para sancionar el ultraje de cadáveres y sepulturas es el objetivo del proyecto aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados, en general y en particular, por 132 votos a favor y una abstención.

La propuesta, ahora enviada al Senado, busca subsanar un vacío en el Código Penal del cual tomaron cuenta un grupo de legisladores tras observar lamentables hechos criminales acontecidos en el país, como fue el caso del profesor Nibaldo Villegas, asesinado y descuartizado en agosto de 2018 por su exesposa y su pareja y cuyo juicio oral se inició en abril, mes en que justamente fue ingresada la moción parlamentaria.

En las consideraciones de los autores se da cuenta que un homicida que mutila el cuerpo en un momento posterior a la consumación del delito lo hace con el propósito de ocultar el acto delictivo y no para aumentar el dolor de la víctima (como para calificar el homicidio por ensañamiento). En este plano, se estimó necesario establecer una figura agravada de inhumación que cubra el descuartizamiento y mutilación del cuerpo.

Asimismo, se consideró que un cuerpo mutilado o descuartizado altera también el orden de las familias, pues pese a que no hay vida, existe un resabio de derechos fundamentales como el honor o dignidad que alguna vez la persona tuvo.