Política 22-11-2020

Avanza tramitación de proyecto que perfecciona legislación electoral





La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados despachó el proyecto presentado por el Gobierno, a mediados de marzo, que pretende perfeccionar la legislación electoral vigente y fortalecer la Democracia.

La iniciativa tiene como objetivo generar cambios, principalmente, para adecuar el Padrón Electoral e implementar la utilización preferente de medios electrónicos respecto a la publicación y notificación de actos del Servicio Electoral, lo que significa un ahorro de más de 2 mil millones de pesos para el Estado.

Estos cambios son importantes de cara a los procesos electorales que se desarrollarán en los próximos dos años y que contemplan las primarias de alcaldes y gobernadores regionales; la elección de las mencionadas autoridades junto a concejales y convencionales; primarias presidenciales y parlamentarias y, luego, la elección correspondiente a dichos cargos; posible segunda vuelta presidencial y plebiscito ratificatorio.

Para la aplicación de lo anterior, se exige que, previamente, se conforme una nómina especial que singularizará a las y los electores que no serán considerados inicialmente en el nuevo padrón, correspondiente a aquellos ciudadanos

mayores de 90 años que no hayan renovado su cédula nacional de identidad, cédula de identidad para extranjeros o pasaporte en los últimos 11 años y que no hayan sufragado en las últimas dos elecciones. De todas maneras,

se contempla un plazo de reclamación.