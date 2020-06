Opinión 10-06-2020

“Ave…Chile querido, Morituri Te Salutant”







“Salve…Chile querido, los que van a morir te saludan”.

En el último informe del Minsal, en relación a los fallecimientos provocados por la pandemia del Covid-19, nos dice que van 2.264 personas, en este lunes 8 de junio de 2020, en nuestro país.

Es una cantidad que no nos puede dejar indiferentes ni menos soslayarla con explicaciones.

Van 2.264 compatriotas nuestros, cuya muerte se adelantó por la pandemia o porque no se tomaron las medidas pertinentes, en su tiempo, a pesar de que teníamos dos meses de ventaja en relación a aquellos países que los afectó primero como es el caso de China, Japón, Corea del Sur, Italia, España o Francia y que deberíamos haber tomado medidas preventivas, en base a la dura experiencia sufrida por aquellos países y otros.

Es tan difícil reflexionar sobre lo que podría haber hecho y no se hizo, pero a la luz de un sereno análisis puedo afirmar que las autoridades fallaron en detener la pandemia.

Doy por ejemplo que las fronteras debieron haberse cerrado de inmediato y tenemos que en una de las localidades donde hubieron los primeros casos, fue Caleta Tortel, ubicada en un remoto lugar de la región de Aisén, y que podría haber sido el último lugar del mundo donde llegaría el contagio y Puerto Williams, ubicada en la rivera sur del Canal Beagle.

Y ¿Por qué llegó la pandemia allá tan lejos?

Porque no se cerraron las fronteras ni la llegada de los cruceros con turistas.

Lo mismo sucedió con los aeropuertos y pasos internacionales.

Sólo deberían haber dejado entrar a los compatriotas que volvían de vacaciones y haberlos aislados inmediatamente en recintos tales como regimientos, porque ellos tienen los medios para establecerse en campamentos en otros sitios y permitir a los turistas que regresaban, a permanecer aislados un tiempo suficiente para determinar exactamente quienes venían contagiados y quienes no. También se podrían haber usado instalaciones universitarias, liceos u otros, ya que estaban de vacaciones.

Sólo se les exigía una “declaración jurada”, donde indicaba su nombre, de donde venían y su dirección, “por si acaso”.

Cuando Doña Rosa Oyarce, ex Seremi Metropolitana de Salud, trató de hacer algo en los aeropuertos, simplemente la hicieron un lado.

Resultado: la pandemia comenzó en las comunas pudientes de Las Condes, Vitacura, Providencia, y otras cercanas y se expandió al resto de la Región Metropolitana por medio del personal de servicios que iban a laborar a sus hogares o condominios.

Los funcionarios de salud no controlaron a estos veraneantes por falta de decisión y el resultado fue el inicio de la crisis sanitaria que podría haberse evitado.

No se analizaron los sectores sensibles de contagio como los hogares de ancianos, su condición etaria y enfermedades que les aquejan, el hacinamiento de familias en barrios de Santiago y del país, y disculpándose que “no se conocían el grado de hacinamiento y pobreza de estos barrio”.

También no se puede negar que hay un segmento tremendamente irresponsable de nuestra sociedad que no obedece ni respeta las reglas y se las arregla para vulnerar los permisos y desobedecer las disposiciones médicas y lo dispuesto por las autoridades.

Y estas condiciones sociales reventaron con inusitada virulencia la ya presente pandemia.

Luego vendrían las medidas erráticas para contener la crisis sanitaria.

Cuarentena por comunas, por mitad de comunas, que se cierran los malls, que se abren los malls, que se reanudan las clases, no pensando en las familias que están dispuestas a desobedecer la orden del Ministerio de Educación y que prefieren que sus hijos pierdan el año escolar y no que pierdan la vida yendo a clases, con el criterio de, “qué los niños soportan mejor la pandemia”.

Entonces se empezó a resentir el modelo económico y el gobierno comenzó una defensa ideológica del modelo liberal de mercado y a no en la vida de nosotros los chilenos.

Y se mandó a las calles a miles de chilenos a reclamar un seguro de empleo, a causa de un dictamen que permitió a las empresas dejar de pagar los sueldos.

Obligó a miles de jubilados a hacer largas colas para cobrar su pensión.

Comenzó a hablar de “la nueva normalidad”, “lo peor ya pasó”, “la meseta, la curva aplanada”, y “ya pueden salir a tomar un cafecito con los amigos”.

…Y los modelos predictivos de derrumbaron como naipes, y cada día que pasa los fallecimientos y las disculpas aumentan y comienzan las protestas y el hambre y a modo de medida paliativa se reparten cajas de alimentos compradas con dinero de nuestros impuestos.

Entonces se cae en la soberbia, no ven, no escuchan a nadie, ni al Colegio Médico, a científicos ni expertos, ni a los alcaldes. A nadie, y se envían en esta coyuntura otros proyectos de leyes para controlar la conducta y acciones de nosotros, los chilenos.

Rosa Oyarce: “Siempre planteé la necesidad de que la atención primaria era el punto de partida. Además de la atención primaria, los alcaldes deberían tener información…pero no hubo respuesta…siento que la situación hoy está absolutamente fuera de control”. (El Mostrador, 5 de junio de 2020).

El Presidente Ejecutivo Espacio Público y co-autor de “Informe sobre la evolución de la pandemia de Covid-19 en Chile, Diego Pardow, respondió las críticas del ministro de Salud al informe que realizaron y que aseguraría que el número de fallecidos es mayor al que el Gobierno comunica. “Desde hace ya más de un mes que el número de fallecidos que consta en el Registro Civil está por encima, en varias veces, al error estándar de nuestra proyección. Lo que dice el ministro no es efectivo”.(The Clinic, viernes 5 de mayo de 2020).

Este domingo 6 de mayo, el ministro de Salud, tuvo que corregir las cifras y aumentó en 653, elevando las cifras a 2190 fallecidos.

Entonces los medios culpan a los carretes como grandes responsables de la propagación de la pandemia y olvidan lo acontecido previamente y el fracaso de la contención del contagio.

Sin embargo, ya van 2.264 personas fallecidas, con el dolor que significa para sus familias y para la comunidad.

Y nosotros, el resto de las personas que vivimos en Chile, nos sentimos en riesgo permanente de enfermarnos y nos encontramos en la arena de un gran Circo Romano, con la sensación de incertidumbre de aquellos gladiadores…saludando : “Ave, Chile querido, morituri te salutant”.

Hago fervientes votos, para que las medidas, que actualmente el gobierno y autoridades están tomando, sean las efectivas y veamos pronto una luz de esperanza de vida para toda la comunidad que vive en este hermoso país y cambiemos nuestras formas de trato por condiciones dignas, justas, de respeto, solidaridad, protección del medio ambiente y desterremos por siempre la corrupción en todos los niveles institucionales y sociales, para tener buenas razones por haber sobrevivido.

Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista