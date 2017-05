Opinión 09-05-2017

Ay de mí



Maldito todo aquel que se rebele contra el Pato Donald

Miserable el que no coma en el Kentucky Foods and Meals

Desventurada ánima quien no practique la ley del embudo

Pobre de aquel que no ose aplaudir las desiciones económicas

Ay del que se rebele contra la ley del gallinero

Desdichado el hombre que no baile al ritmo del viento norte

Mísero el que no se alimente de cervezas futboleras

Bellaco el que no se conforme con el sueldo mínimo

Rufián es el que tenga un mal pensamiento de los santos

Desafortunado el pez que nade contra la corriente

Despreciable el buey hambriento que no quiera tirar la carreta

Avaro el que no done su vuelto al Perpetuo Socorro

Infeliz el varón cuya vida no comulgue con la sotana

Ruin el espíritu que admire los rebeldes de la historia

Sabandija el individuo cuya danza no sea la del circo

Canalla el que se niegue a las ofertas de la semana

Indigente el odioso que despotrique contra la guerra

Desgraciado el nacido el 29 de Febrero

Imbécil en que desprecie las setenta cuotas del crédito

Zoquete el que no aplauda el desfile de la patria

Vil el que no celebre el día de la madre

Jumento ese que no lama la huella del patrón

Condenado al gehenna el que ose criticar al viejo pascuero

Malagradecido de la vida el que renuncie a las tarjetas

Hereje el que intente vivir los diez mandamientos

Pavo aquel que ayude a cruzar la calle a los ancianos

Tunante el que alimenta los perros de la calle

Bribón el que osa criticar la autoridad de la chequera

Mezquino el que no dona su vuelto al gran supermercado

Cicatero el que ame sólo a una

Traficante el que exporte la alegría sin pagar impuestos

Egoísta el que se niegue a compartir sus posesiones con la curia

Turbio el que regale la sonrisa a manos llenas

Necio el que no abandone a sus padres por el ruin negocio

Indecente el que viste sin cuello ni corbata

Inicuo el que no sepa saborear un buen pipeño

Soez sea nombrado el que no haga bailar la culebra

Incauto tal hombre que prefiere el colchón al banco

Bobo aquel que da el pago justo

Orate el que sueñe con un mundo nuevo

Blandengue el que llora la muerte de su hermano

Granuja el que se enamora de ti sin mirar las consecuencias.







(POESÍA DE JOSECULMEN)