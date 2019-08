Opinión 11-08-2019

Ayer , hoy y mañana

“ Llegar a viejo es mejor que la alternativa morir joven”

Me reconozco y públicamente lo confieso .Digo públicamente, pues, últimamente en la sociedad actual, algunos manifiestan su pensar en forma anónima, bajo un falso nombre y en un correo electrónico ficticio: No dan la cara y eso no es de hombre ¿ Verdad?....

Por lo que al comienzo de esta breve crónica digo “ me reconozco y públicamente lo confieso” que soy uno de aquellos, que les gusta recordar el pasado, pero, sin estar encadenado a él. También, reconozco haber vivido ese ayer que, cada vez está más lejano. Sin embargo, me agrada traer a mi memoria a algunos que una vez conocí e incluso departí con ellos. Días atrás por ej. tuve una breve conversación con la hermana de un personaje inolvidable que fue para algunos don Humberto, para otros ,entre ellos yo “ El poroto Riquelme” propietario años atrás de una gran librería y puesto de diarios y revistas ( M. Rodriguez, entre Maipú e Independencia lado poniente). Hoy ese local es utilizado para ventas de helados y otros.

¿ Se acuerda Ud. de los hermanos Jorquera que vivían en Colo Colo con Sargento Aldea? De repente los perdí de vista, solo veía al llamado “Semillita” y el mayor llamado Jonás ¿ Qué fue de él? ) ¿ Y el “ ratón Osorio” hijo de dn. Manuel? que fue gran empresario transportista? ¿ El funcionario del Banco-Estado cariñosamente apodado el “ Comandante Herrera”, solo sé que falleció años atrás ,pero nunca supe de qué y cuando. Sólo me queda su recuerdo de buen amigo, alegre, cariñoso y leal.

¿ Por qué me recordé del amigo Poroto? Porque volvió a mi retina, con su pequeña nariz y su mano derecha con solo 3 dedos. Lila su hermana, por cosas del destino está en el Hogar Las Rosas, hoy en día postrada en una silla de ruedas, sus bellos ojos azules ,perdidos en la lontananza ¿ Pensando en qué? Solo ella lo sabe…….y la dejamos rumiando sus recuerdos.

Allí está también, una pariente del Dr. Rossel que vivía en la Pob- Malaquías Concha esq. del pasaje V. Illanes ,E. Gonzáles Rossel sí, allí ,donde vivía ese gran amigo periodista que fue Sammy Silva, su lema: “Con la verdad no ofendo ni temo” y cuando ofendió recibió sus buenos bofetones……pero, eso es otra historia. Todo lo antes mencionado me enternece y me obliga a pensar en mi hoy y en mi propio mañana

Pero, no soy de aquellos que vive recordando algún fracaso o una herida recibida en el pasado. Recuerdo las personas, lo que fueron para mí y para otros, especialmente los que estudiaron y egresaron conmigo del inolvidable Sexto Letras promoción 1956.Fuimos 22 …..sólo quedamos 15 . Los demás como Guido Castilla, Mario Troncoso, Manuel Contreras, Favio Jordán Vizcarra, Patricio Rojas Cavada, Manuel Salgado San Martín y Carlos Nuche Cañón …….. partieron a lugares desconocidos y al que en un día cada vez más cercano también llegaremos.

En el hoy ,y en repetidas ocasiones, debo obligatoriamente volver al pasado, cuando damas y varones me saludan al pasar ¿ Cómo está mi profesor? Lo veo igual que antes……y lo dicen creo yo, sin sarcasmo , solo por cariño. Junto con mi respuesta va mi pregunta ¿ fuiste mi alumno(a) en la esc. de Batuco, en la Tres o en los Básicos? No.. contestan algunos: en el Liceo Nocturno donde Ud. fue mi profesor de historia o mi inspector. Los que eran de la esc. Tres, todos ya son abuelos como yo, dado que trabajé allí en la década de los 60-70. Con un cordial “ me alegro volver a verte” me despido y a la cuadra andada ya olvidé su nombre….Así es la vida ¿ Verdad mi amigo lector?

Si, hoy confieso públicamente, vivo el presente, disfrutando lo que con esfuerzo y tesón logré adquirir, viendo que la simiente sembrada a través de 47 años de servicio docente fructificó. Por lo mismo, soy de aquellos que le gusta disfrutar como pueda el presente, añorando sin amargura el pasado y dando gracias al Supremo Hacedor porque me permitió instruir, educar a centenarios de hombres y mujeres y por sobre todo, formar una pequeña familia, donde estoy hoy, junto a Teresa , mi esposa. Mis dos hijos son profesionales y nos han dado 6 queridos nietos, uno de los cuales es como su padre ingeniero en computación y ya trabaja en la capital.

Reconozco así que siempre parte del pasado, está en el hoy actual. Ese pasado ilumina el presente y alimenta el futuro que, he aprendido a no eludir, por creer que es una ley de la vida.

A veces , lo confieso , se nos decae el ánimo, sobre todo en la enfermedad, en la injuria gratuita producida por seres desquiciados, enfermizos, pero, nos llegan las fuerzas del pasado traducidos en el apoyo de verdaderos amigos, de ex alumnos que nos reconocen como docentes por el trabajo realizado en sus vidas y……nos hacen olvidar lo malo y continuar viviendo en el presente y quizás ahora con más agrado que antes y por qué no decirlo…. con más felicidad.

Así es mis distinguidos lectores, aquellos que alguna vez nos conocimos en el pasado, vuelven a vivir hoy en nuestros recuerdos y continuarán viviendo en nuestro futuro. Claro está y lo recalco, el pasado es solo un recuerdo, no existe como realidad tangible. El mundo real, es el que hoy nos contiene, al que hoy pertenecemos y es, en este mismo momento lo único cierto.

El “ futuro” es el mañana que quizás no veremos y solo podemos imaginar, pero, como somos optimistas, lo avisoramos tan bueno como el presente de hoy.



René Recabarren Castillo

Profesor Normalista