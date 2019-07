Nacional 19-07-2019

Aysenino fue a la posta por dolor de muelas y terminó perdiendo parte de su mandíbula

Una grave denuncia de negligencia realizó un habitante de Coyhaique identificado como César Ovando, quien concurrió a una posta local para atenderse un dolor de muelas y, pocos días después, terminó perdiendo parte de su mandíbula.

Según su relato, aprovechó un operativo dental realizado en la Posta de Salud Rural de El Blanco, en la comuna de Coyhaique, para que un profesional revisara su intenso dolor en una de sus muelas.

"Le quebraron la mandíbula"

La decisión del dentista fue remover la pieza, pero tras reiterados intentos no pudo lograrlo, por lo que derivó al paciente a un Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la misma capital regional.

"Llegamos al consultorio Alejandro Gutiérrez, pero, lamentablemente, la persona que tomaba las radiografías estaba en capacitación, así que nos recomendaron ir a una atención particular", cuenta Nicole Silva, esposa de César, de 35 años.

El dolor del coyhaiquino por esas horas era demasiado intenso, por lo que se trasladó hasta la primera clínica dental privada que encontró.

Allí "la doctora nos dijo que necesitaba que lo viera un profesional con mayor experiencia", por lo que, adolorido y todo, no tuvo más opción que irse a su casa: ni siquiera consiguió licencia médica.

"Soportó el dolor tres días y el lunes pasó con el médico de la clínica, quien le hizo la cirugía y constatamos que le habían quebrado la mandíbula... Salió la pieza completa del hueso, con tres molares", relató la esposa de César Ovando.