Política 07-03-2018

Bachelet propone mandato presidencial de seis años sin reelección y establecer iniciativa popular de ley

La Mandataria firmó el proyecto para una nueva Constitución y respondió a las críticas por enviarlo al Congreso a cinco días de dejar el cargo.

La Presidenta Michelle Bachelet firmó ayer el proyecto que pretende crear una nueva Constitución, ocasión en la que aprovechó de responder a la serie de críticas que surgieron tanto en la oposición como en la propia Nueva Mayoría por su decisión de enviar la iniciativa a cinco días de dejar el poder.

Durante la ceremonia realizada en el Salón Montt-Varas, la Mandataria se hizo cargo de esos reproches y recordó que ya había advertido que "vamos a gobernar hasta el último día", subrayando que "eso no debería sorprender a nadie".

Una vez aclarado ese punto, la jefa de Estado detalló los principales hitos de la reforma, algunos de los cuales ya anunció en cadena nacional. Entre ellos, recalcó el hecho de que la nueva Carta Magna permitirá a Chile reencontrarse con su tradición republicana, democrática y social. En esa línea, destacó el rol que jugó el proceso constituyente, en el que participaron 204.402 personas, reiterando que sus conclusiones forman parte esencial del texto que enviará al Congreso Nacional. En ese sentido, sostuvo que este establecerá una nueva forma de comprender los derechos y la estructura de poder del Estado. No obstante, Bachelet recalcó que "no se trata de partir de cero, porque Chile es una nación con historia y aprendizaje. Por eso que hemos recogido esa herencia republicana, democrática, social, de avances y retrocesos, y la hemos perfeccionado, es una propuesta que respeta nuestra tradición constitucional".

Según la gobernante, los principales elementos del proyecto "se sostienen en los valores basales de nuestra sociedad, como son los de la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad y el respeto de los derechos fundamentales de todos los seres humanos". Iniciativa popular y duración del mandato Dicho eso, anunció que la medida buscará "profundizar la democracia y se complementará a través de mecanismos de innovación democrática como lo es la iniciativa ciudadana de ley, que podrá activar el 5% de los ciudadanos con derecho a sufragio". Además, indicó que "una cuestión clave para la construcción de una democracia sana y convocante, es la generación de liderazgos. Para facilitar este proceso, propongo que la duración del mandato presidencial sea de seis años sin reelección en el período siguiente, ni en los posteriores".