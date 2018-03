Política 01-03-2018

Bachelet reconoce que en su gobierno "no todo ha sido perfecto", pero recalca que hoy Chile es mejor

Durante su despedida de Iquique, la Mandataria subrayó que la mejor enseñanza que le dejo su segundo paso por La Moneda es que se comprobó "que se puede correr el cerco para dar más derechos sociales a nuestra gente".

En una accidentada actividad realizada en la costanera de la Playa Brava de Iquique, que se interrumpió por casi 20 minutos por problemas técnicos de audio, la Mandataria realizó un breve repaso de los principales hitos de su gestión en materia de vivienda, educación, salud y obras públicas, entre otras materias.

En ese contexto, Bachelet aseguró que "acá no hay misterios, cuando hay voluntad y trabajo se avanza, es así de simple. Escuchando y cumpliendo la palabra empeñada y así lo ha hecho la región y el país en estos cuatro años". "No todo ha sido perfecto, hay proyectos que se han demorado o han tenido debilidades. Lo importante es reconocer que la marcha que iniciamos entre todos ha hecho de Chile un país mejor y es la ruta por la cual debemos perseverar", subrayó. Asimismo, la Mandataria indicó que "es mucho lo que se puede destacar, fueron cuatro años muy productivos y la memoria de gestión regional puede ser consultada, para que cualquier persona pueda saber lo que se hizo y lo vea con sus propios ojos y que no le vengan con cuentos". "Porque quien recorre Chile podrá ver cómo ha cambiado para mejor la cara de la educación, el estándar de calidad en salud pública; en viviendas, donde antes solo había impaciencia. Todos los avances y conquistas fueron posibles porque hubo muchos que estuvieron disponibles para hacer las cosas de otra manera", añadió. Al concluir su discurso, la gobernante insistió en que "no me cabe duda de que Chile es mejor, porque sabemos lo que somos capaces de alcanzar y esa es tal vez la mayor enseñanza de estos años. Pudimos comprobar que se puede correr el cerco de lo posible para dar más derechos sociales a nuestra gente".