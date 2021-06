Social 13-06-2021

Back To Live Chile: La campaña de Budweiser que regalará cervezas cuando el 80% de los chilenos estén vacunados

Quienes tengan sus dos dosis cuando se llegue a la meta, podrán cobrar una Budweiser gratis en el bar más cercano, previo a un registro en su página web y presentando su carnet de vacunación.

La marca de Cervecería AB InBev busca premiar e incentivar la vacunación para acelerar la apertura de los canales On-Trade.



En línea con las acciones que Cervecería AB InBev viene impulsando para ayudar a combatir la pandemia, Budweiser lanza Back To Live, campaña que premia la vacunación para acelerar la apertura de los canales On-Trade.



“Así como habilitamos nuestra Cervecería en Quilicura como centro de vacunación Covid, también hemos donado más de 140 mil unidades de alcohol gel, hemos realizado programas de apoyo a las PYMES, turismo, bares y botillerías, entre otras tantas acciones. Ahora, Back To Live es otra campaña que se suma a estos apoyos", dice el Gerente General de Cervecería AB InBev en Chile, Luis Vives.



Cuando Chile alcance el 80% de la población vacunada con dos dosis, la marca se compromete a regalar a cada uno de los vacunados registrados, una BUD para celebrar la alegría de la reapertura del mundo nocturno.



“Queremos todos lo mismo. Los chilenos quieren volver a vivir y disfrutar las noches con sus amigos, y los locatarios reabrir sus puertas para recibirlos. Desde Budweiser, nuestra intención es acompañar este último tramo de la carrera para poder volver a encontrarnos en nuestros bares favoritos, escuchando música en vivo, con una Bud helada en la mano. Estamos confiados en que mientras todos pongamos de nuestra parte, nos veremos para celebrar Back To Live”, dice Guillermo Martínez, Gerente de Marketing BU Andina (Chile, Paraguay y Bolivia).



¿Cómo canjear la cerveza?

Durante el mes de julio, Budweiser habilitará en su página web (www.budweiser.cl) un registro para reservar la cerveza gratis en el local más cercano o de preferencia. En el sitio, deberán validar sus dos dosis de vacuna con una foto del carnet de vacunación o subiendo el pdf de su certificado de vacunación, el cual pueden descargar en la página www.mevacuno.gob.cl. Se le asignará a cada usuario un código QR que deberá presentar en el lugar de canje escogido, junto a su carnet de vacunación.



Por el momento, este registro no está habilitado.



La meta del 80% será validada según las cifras entregadas por las autoridades sanitarias del país. Asimismo, no se expondrá a las personas a situaciones de riesgo si es que el contexto no es acorde para canjear las cervezas en los locales.