Opinión 11-08-2022

BAILANDO

Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno







Te acercas con una mirada picaresca,

vestida como una de las más bellas

odalisca del Palacio de Topkapi,

abres las puertas de mi imaginación,

vestida de Bedlah, sin que falte ninguna pieza

en tu elegante vestido que adorna tu belleza.



Con tu cinturón ajustado a tu cadera

con monedas y cuentas al viento

que agita tu corto velo que cae

detrás de tu cintura al ritmo

embrujado del Belly Dance.



Tu bordado sujetador que

aprisiona tus pechos

con ritmos de danza del vientre,

las lentejuelas revolotean como mariposas

en todos los velos que transparentan

tu sensual cuerpo que me brinda

tan exclusivo romance.



Mi corazón no sé en qué

lo has transformado,

en un darbouka o un tambor de copa,

percusión que te lleva a danzar su ritmo

con los pies desnudos sobre felpas

de pétalos de rosas,

que hacen que mi razón se pierda

entre tantos éxtasis y armonías

que liberan mis demenciales intenciones.



Lanzas tu ajustador de pecho al espacio

que estalla en mil pedacitos de colores

para engalanar con variadas flores

como mejor cuadro impresionista de Matisse

en sus inmortales óleos venerados

por las Bellas Artes.



Tus velos atrapados por mariposas,

se fueron ondulantes conquistando horizontes

y tus prendas íntimas me las brindaste

como un galardón más preciado

al hombre que más te ha amado.



Violines y laúdes endulzaron

la pasión y el ritmo que nuestros cuerpos

entonaron con tu hermoso baile.



Tu generosidad en desvestirte, amor mío

ante mí como gesto de amor,

pasión y admiración que encierra

esta apasionada danza al mejor estilo

del Palacio de Topkapi

que toda mujer sueña, vivir un episodio así

de lujuria, liberación y aventura,

como el que tú me has brindado, cariño mío

a este hombre que te ama tanto.