Deporte 11-01-2019

Bajo el Lema “Es de Primera”, fue presentado proyecto Deportes Linares 2019

El objetivo centrar es buscar el ascenso

En el salón principal del edificio consistorial de la Municipalidad de Linares, se realizó la presentación del proyecto “Linares es de Primera”, que tendrá a su cargo la empresa Mas Corp SPA. Estuvo presente el timonel de Deportes Linares, Marcos Álvarez, quien fue el encargado de presentar a los nuevos rostros que vienen con la idea de buscar el ascenso y sacar a los albirrojos de la Tercera División.

Álvarez, manifestó que “era un día importante para la institución porque conoceremos a quienes trabajarán esta temporada. Entre ellos Jorge Vergara, ex dirigente de Colo-Colo; Mauro Suiz, empresario en representación de la empresa de Santiago, Gabriel Artigues, Ingeniero Comercial, e Ismael “chupallita” Fuentes, ex futbolista profesional de Deportes Linares y ex seleccionado nacional”.

En la parte local en representación del alcalde estuvo en el lanzamiento del proyecto Thomas Espinosa, el concejal Michael Concha y los jugadores albirrojos de la temporada anterior Cristian Monsalve y Lucas Mondaca.

GABRIEL ARTIGUES

Después de 25 años, Gabriel Artigues vuelve a los albirrojos y lo señaló en su intervención, recordando que estuvo en el mismo lugar, pero el panorama de aquellos años era totalmente distinto: “en aquellos años había dos opciones: que llegara alguien que se hiciera cargo del club o que la institución desapareciera. Hicimos un proyecto en el sector frutícola y tuvo éxito, y demostró que Linares podía ser un club ordenado y con mentalidad ganadora. Por eso me contacté en ese año 93 con la gente de Colo – Colo y con Jorge Vergara, con quien nuevamente estamos trabajando ahora en este proyecto. El año 2017, me acerqué a Marcos y le dije que lo podía asesorar, estando disponibles en algunas consultas con mi experiencia en el fútbol, y el año 2018 me involucré un poco más donde conocí el proyecto de ellos. Faltó muy poco para haber conseguido el objetivo de haber clasificado a la liguilla. En lo personal junto a Mauro y Jorge, respetamos mucho el trabajo que ha hecho este directorio y ha sido fundamental para que nosotros estemos aquí para apoyarlos”.

ES DE PRIMERA

Gabriel Artigues, fue el encargado de presentar el proyecto que a grosso modo, tiene el objetivo central de lograr el ascenso del club. Y para lograrlo se trabajará en los siguientes aspectos: administración, pilares, objetivos. El directorio del club continúa igual con la presidencia de Marcos Álvarez, aquí se trata de que va a convivir este club con una empresa que no es Sociedad Anónima, es una empresa SPA, de la cual Mauro es el representante legal y el principal socio. Esta se hará cargo específicamente de la participación del club que compite en la Tercera División A. Todas las actividades del club, las seguirá teniendo el directorio, entre ellas, la representación ante las autoridades de la ciudad, que significa las relaciones con los socios, la parte comunicacional, fútbol joven u otras ramas que pueda tener el club, al igual que las asambleas.

PILARES

Los pilares conceptuales que tendrá la empresa para administrar al club en la parte deportiva, son: “queremos hacer que el socio tenga un trato privilegiado en diferentes ámbitos y reforzar la relación social. El Club lo más importante, que el equipo juegue a ganador, y que la ciudad sea nuestra casa”.

En cuanto a los pilares estructurales, nos queremos apoyar en también en cuatro: los socios del club, municipalidad, empresa privada y la ciudad.

Los pilares de gestión los haremos bien, prevención, diligencia, comunicación y control”, aseveró el dirigente.

OBJETIVOS

Los objetivos del proyecto Linares es de Primera, son deportivamente estar en el sitial profesional más alto posible. Segundo, desarrollar al club en lo social, deportivo y cultural. Y tercero, que el club debe ser el mejor vehículo para difundir y prestigiar las bondades y valores de la ciudad.

Esta administración tendrá siempre como centro al club, independientemente de la situación deportiva en la que esté, ya que la organización debe tener forma de club. “Si legalmente tenemos que hacer una SADP, en el futuro, ésta nunca sustituirá al club. En consecuencia, Deportes Linares, siempre existirá como Corporación y aunque la SADP, tenga dueños, el Club nunca los tendrá, sino que pertenecerá a sus socios y representara a la ciudad”.

Finalmente Artigues, manifestó que “un club es una asociación de personas que se asocian libremente, con intereses comunes, con el fin de enriquecer sus vidas en lo social, deportivo, cultural y recreativo. Los clubes son transversales, inclusivos, tolerantes y unitarios. Los clubes pueden realizar actividades empresariales, pero siempre con la intención de beneficiar el crecimiento del propio club o de acudir a alguna obra social. Queremos hacer del club, un punto de encuentro para todo lo que represente la marca Linares. Ningún linarense sobra en este proyecto”.

LO DEPORTIVO

Aun no hay director técnico ni jugadores confirmados en Deportes Linares. La noticia se dará a conocer por parte de la empresa que administrará la parte deportiva de los albirrojos el 28 de febrero, porque el 1 de marzo estaría comenzando la pretemporada. Pero, extraoficialmente, suena el nombre de Luis Pérez, técnico de un equipo de Tercera División, de la región metropolitana.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo