Crónica 18-12-2020

Bajo estricto protocolo y con gradualidad, SEREMI de Justicia y Director Regional de Gendarmería dieron inicio a las primeras visitas presenciales en cárceles del Maule

En el marco del Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud, Gendarmería de Chile comenzó este lunes con la implementación de un nuevo protocolo que permitirá retomar, desde hoy, las visitas de familiares de internos en los centros penitenciarios en las regiones que se encuentren en fase 2 o superior.



De esta manera, y a nivel regional, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Germán Verdugo Soto junto al Director Regional de Gendarmería, coronel José Luis Meza Guajardo, realizaron una visita al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca, para verificar en terreno los protocolos y estrictas medidas aplicadas para esta etapa, con la finalidad de proteger la salud y la vida de las personas privadas de libertad y los funcionarios y funcionarias de Gendarmería.



La nueva modalidad de ingreso de visitas cuenta con la autorización de la autoridad sanitaria y se ajusta a un protocolo elaborado en conjunto entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Comité Técnico del Ministerio de Salud y Gendarmería de Chile.



Durante la visita al CCP de Talca, el Seremi de Justicia Germán Verdugo, destacó que “es un día importante para Gendarmería y, particularmente, para quienes están privados de libertad en los penales de la región, porque después de nueve meses en que los internos e internas no han podido recibir nunca a un familiar, se ha vuelto a las visitas. Nos hemos sorprendido de la gran responsabilidad con que se han tomado este proceso tanto los internos como el personal, y vemos que existe un completo protocolo que con gran ingenio y rigurosidad ha implementado Gendarmería en el Maule.



El Director Regional de Gendarmería, coronel José Luis Meza Guajardo, agregó que “nosotros comenzamos el viernes pasado en el CPF de Talca, uno de los primeros del país en el retorno de la visita. Todo nuestro personal cuenta con sus medidas de protección, todos los días hay visitas en horarios diferidos por modulo, los internos no pueden tener contacto físico, tienen una protección de policarbonato, que los separa de su visita, por lo tanto, mientras este la pandemia cada interno podrá recibir visitas 1 visita al mes por 2 horas”.







Otro elemento nuevo en el protocolo del retorno de la visita a los recintos penales, es que solo pueden ingresar con carnet de identidad, no pueden ingresar con ningún otro elemento como por ejemplo comida, para eso se deben utilizar los días de encomienda.



Finalmente, las autoridades destacaron que los flujos habituales en un recinto de visita se han disminuido en un 80%. Lo relevante es que cada interno decide qué persona lo puede visitar, al interno se le consulta de forma previa, y esa persona es comunicada por el propio interno, a través de las visitas virtuales. El plan es nacional, pueden recibir visitas las cárceles en comuna en etapa 2, de lunes a viernes; en etapa 1 no hay visitas de ningún tipo; mientras que en etapa 3 en adelante podría considerar los fines de semana.