Opinión 05-09-2020

Bajo la alfombra de mi ciudad



Quimeras, en este viaje, que tiene una sola e inevitable estación.

El Huapino, calle Brasil esquina Maipú. Imagen del Mapuche Indómito, mira indiferente a los transeúntes que lo miran diferente, de pronto lanza su extraordinario grito que estremece como trueno de Arauco, es el grito de un hombre altanero, orgulloso, de sus raíces ¿Por qué me miran tanto? No soy mono de este circo que llaman civilización ¿O si, lo soy?

Su vida, ancló en la ribera achibuenense, que el caudal de los días se llevó en el susurro del viento. Una vida, leyenda no escrita, en las cuales destaca su extraordinaria fuerza. Cada vez que lo vi, era recordar al roto chileno, la chupilca del diablo, el héroe sin nombre en el Séptimo de Línea cuya sangre flamea en nuestro rojo tricolor (20 enero 1839). El heroico roto chileno, que defendió y se enviará a defendernos cada vez que sea necesario, a ellos la siutiquería despectivamente se da en llamar los “patipelaos”.

Personifica a los esclavos de las salitreras, masacrados junto a mujeres y niños en la Escuela Santa María, por mandato de un presidente.

Sin olvidar la explotación hasta la silicosis de los mineros de Lota, ni el heroísmo de los Grumetes de la Escuadra Chilena.

Huapino, si tu nombre no está en la memoria de tu ciudad, alégrate, estás aquí, en El Heraldo, el diario de este Linares, que fue tu aldea. Un Homenaje a los “patipelaos”.

El Tonto Lucho, en mi memoria me encuentro con él; de buena pinta, alto, rubio, ojos verdes, con su eterna sonrisita, amable, respetuoso, su mano extendida para saludar, con “untá, o sin untá,” de una moneda. El quería ser saludado de mano, como toda persona de buenos sentimientos.

El Cacha Negra, Inconfundible con sus perpetuas pierneras de vacuno, buscando un local que le permitiera entrar para comprarse tu trago de tintolio, aunque fuese “bigotia’o”, que cogote seco no hace respingo.

La Camilita, eterna bailarina, querida y respetada por quienes la veíamos pasar por nuestras calles. Ella tenía la gracia y el inconfundible don de allende el mar.

El Macondo, en calle Independencia, ganándose el pancito, con su eterno canto Macondo, recibiendo algunas moneditas que para él eran valiosas. Tenía que soportar a los colegiales que se burlaban de sus limitaciones y de su pobreza.

Servandito, el regalón. Se ganó un merecido estar en la plaza linarense en espera de la Banda de la Escuela de Artillería, que otrora nos deleitaba con su excelente presentación dominical, a la vez que el sonido de clarines y tambores cuando pasaba el orfeón militar ponía sol en nuestros hogares. Qué tiempos aquellos ¿ Servandito, sabes tú si volverán ?

Viajando en la magia de los recuerdos, está la calle del amor que se esconde de día.

¿Si usted adivinó? es de mi época. Calle Esperanza. Allí donde las noches invernales se calentaban en fragua de poncheras que unían mil puntos cardinales, sin distingo laboral, ni jerarquía de monedas. Todos éramos sanos muchachos, compartiendo risas, chascarros y mentiras. Ojo, ese lugar sí estaba embrujado. De repente una brujilla, hacía desaparecer de la embriagadora tertulia a un parroquiano, encantado por un guiño y una seductora sonrisa.

Linares, como toda familia, tiene historias bajo la alfombra.



(Oscar Mellado Norambuena)