Opinión 22-07-2022

Bajo nivel de inglés en jóvenes

Señor Director:







Según el último ranking EPI que mide el nivel de inglés en más de 100 países, el dominio por parte de jóvenes de entre 18 y 20 años es el más bajo entre todos los rangos etarios a nivel global. Si bien en Chile ese grupo no es el último, ya que supera el nivel mostrado por los mayores de 41 años, sigue estando en un estrato que preocupa.



Dadas las oportunidades de diversa índole que presenta el dominar otro idioma, sobre todo el inglés, y que los jóvenes son el futuro de nuestro país, es imprescindible revertir esta situación.



Sobre todo, considerando que a menor edad, es más fácil aprender debido a la capacidad de aprendizaje de los más pequeños y que la retención de cualquier tipo de información, incluidos diversos idiomas, es mucho mayor que en un adulto.



Es una reflexión que deberíamos hacer en la antesala del Día del Niño. No desperdiciemos la oportunidad de una juventud con increíble capacidad en todo sentido y preocupémonos de que tengan la facultad de abrir la mayor cantidad de puertas durante su vida. Tenemos la oportunidad de un Chile bilingüe en el futuro inmediato, aprovechémosla ahora ya.



Pablo Parera

Gerente General de EF Education First Chile