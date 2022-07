Deportes 12-07-2022

Bajo un diluvio: Albirrojos lograron clasificar a la liguilla final faltando tres fechas para el término del torneo

- Los goles para los linarenses ante Colchagua fueron marcados por Svec y Olivares. El descuento fue de Rojas

Existió cierta incertidumbre si el partido se jugaba. A menos de una hora del horario programado, los jueces comenzaron a recorrer la cancha y sacar algunas fotografías. Fue en ese momento donde se reunió en la mitad del campo de juego con ambos representantes de los clubes, para tomar la determinación de si se disputaba el duelo. Digamos en rigor que fue el único que se jugó en el grupo sur.

A pesar de la intensa lluvia, el terreno de juego respondió, pero en algunos sectores había verdaderos ríos, sobre todo en la mitad del campo.

Fue un partido donde la cancha no permitió hacer un bonito fútbol. Un primer tiempo en los primeros 10 minutos de fuerzas muy parejas, pero con un Linares que fue más intenso, sumando también el viento que ayudaba a los albirrojos y que se notaba sobre todo en el saque del portero de Colchagua, ya que la pelota se frenaba en el aire.

A los 12 minutos, la primera llegada con peligro de los linarenses, en un disparo de Bastián “Terri” Muñoz, que nadie alcanzó a conectar. Tres minutos más tarde llegaría la primera polémica del partido un pase del Carlos Svec que habilitó a Luis Urrutia, que ingresó al área y fue derribado por Ibacache de Colchagua, era penal no sancionado para los albirrojos, clarito y que provocó airada reacción por parte del cuerpo técnico dirigido por Luis Pérez Franco.

El primer grito de gol llegaría a los 30 minutos, luego de un tiro libre desde la mitad del campo de juego de Baltazar Hernández para Nicolas Arancibia, que fue derribado en el área y el juez ahora sí que marcó el lanzamiento penal para los albirrojos. Frente al balón el “mágico” Carlos Svec, quien con un tiro potente apuntó el primer tanto para los del Maule Sur.

La segunda conquista llegó un minuto más tarde, con un perfecto gol olímpico de Pablo Olivares, que se tuvo toda la Fe para pegarle al balón con una complicidad de la defensa y el portero al que se le pasó entre las piernas. Un lindo regalo de estos goles que se ven de vez en cuando en las canchas.

En el complemento, a los 48 minutos, el tapadon del portero Aravena, tras un cabezazo a quemarropa de Cristian Yáñez. Luego vendría un discutible penal a favor de Colchagua, al minuto 50, ejecución de Carlos Morales y otra vez estuvo fenómeno Sebastián Aravena, para atajar el lanzamiento desde los 12 pasos. Lo espero y se quedó con el balón.

Al minuto 73, tiro libre para Colchagua, ejecutado por Gabriel Rojas, quien le pegó al balón en forma magistral, anotando el descuento para los de San Fernando. Luego vendría el sufrimiento, pero con la tranquilidad y seguridad del portero Aravena y la defensa albirroja, que salieron victoriosos en esta batalla bajo la lluvia y que logró virtualmente la clasificación de los linarenses a la liguilla final, faltando tres duelos para el término del campeonato.

REACCIONES

La gran figura que evitó la igualdad, fue el sin duda el portero albirrojo Sebastián “chino” Aravena: “nosotros sabíamos que era un rival muy complicado, en la semana trabajamos todo lo que íbamos hacer en este partido. Este triunfo lo buscamos porque nos permite lograr la clasificación. Fue un bonito espectáculo a pesar del estado de la cancha. No tenemos que relajarnos, nos quedan varios partidos y los más importantes en la liguilla que es un campeonato nuevo”.

El mágico Carlos Svec, dijo: “nos costó, el campo de juego era difícil. En lo personal volver al gol después de dos fechas castigado. Contentos porque nos metimos en la zona de clasificación, fuimos a celebrar con la hinchada que estaba al ingreso del estadio apoyándonos”.

Finalmente, el técnico Luis Pérez Franco, señaló: “fue un partido muy complejo, destacar el trabajo de los muchachos, en una cancha pesada. Esperamos que con estos 23 puntos nos alcancen para la clasificación. Lo que viene después es otro campeonato. Vamos a trabajar para el próximo partido . Ante la consulta de si va a dosificar para enfrentar lo que resta del torneo, Pérez, agregó “que tal vez nos sirva para darle minutos a algunos jugadores, pero también es ser desleal con el campeonato, porque otros equipos esperarán que le restemos puntos a otros. Por eso la idea es mantener una seriedad y no relajarnos, porque nos servirá para la liguilla que será muy difícil e importante por lo que está en juego”.

Con este triunfo los maulinos sumaron 23 puntos y matemáticamente clasificaron a la liguilla final.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo