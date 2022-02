Crónica 24-02-2022

Balance Covid-19: Minsal reporta 24.700 casos nuevos y 45 fallecidos

Los diagnosticados ayer elevan a 105.912 pacientes en etapa activa de la enfermedad.

La positividad también registró una leve alza, alcanzando un 24,22% a nivel nacional.

El Ministerio de Salud informó que en la última jornada se registraron 24.700 casos nuevos de Covid-19, un alza considerable después de los 18.380 reportados este martes.

De esta manera, los pacientes en etapa activa de la enfermedad aumentaron levemente, llegando a ser 105.912 a nivel nacional.

A su vez, la positividad también subió, alcanzando un 24,22 por ciento en todo el país y 16,8 por ciento en la Región Metropolitana.

Por otra parte, se inscribieron 45 fallecimientos, elevando a 41.571 los decesos desde el comienzo de la pandemia.

En tanto, 1.043 pacientes se encuentran internados en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 866 están conectados a ventilación mecánica. La red tiene 203 camas críticas disponibles para quienes las necesiten.



PREOCUPACIÓN POR CONTAGIO EN NIÑOS PEQUEÑOS

Durante la última semana, 223 niños han ingresado a unidades hospitalarias, cuando hasta diciembre, había un promedio de 13 ingresos semanales en esa población etaria, lo que llama la atención de expertos como Francisco Moraga, integrante de la Sociedad Chilena de Pediatría (Sochipe).

"Desde marzo de 2020, de los niños chiquititos -estamos hablando de los menores de cinco años- se han hospitalizado más menos 2.500 en unidades de cuidados intensivos, pero el 30 por ciento en los últimos dos meses", advirtió el facultativo.

"Eso da cuenta de que en esta última ola, hemos tenido un impacto muy dirigido hacia los niños, que además no es que tengan comorbilidades como pasaba con los adultos, son chiquillos sanos. Y si bien siguen siendo cuadros de resultados buenos, indica que igual los han afectado en forma importante", reiteró.

La jefa de Hospitalización Pediátrica de la Clínica Alemana, Carmen Gloria Marambio, detalló que "el promedio de edad (de los internados) es aproximadamente cinco años, pero son fundamentalmente hospitalizados por motivo de coronavirus los niños más pequeños, entre los cuales la causa respiratoria es la más importante".

"Son cuadros clínicos del área respiratoria, como laringitis, bronquitis y neumonía, siendo estas últimas muy poco frecuentes, y aún más los cuadros graves", agregó la doctora, precisando que los casos más severos "se presentan en niños menores de dos años con patologías de base".

CAVEI ALERTA POR COBERTURA DE VACUNACIÓN EN MENORES

Por otra parte, hasta ahora sólo el 60 por ciento de los niños que pueden vacunarse contra el Covid-19 lo han hecho, y se estima que el desconocimiento de la fórmula o temor de sus padres y madres, así como el periodo de vacaciones, son algunos de los factores que más pesan al restarse del proceso.

"La cobertura obviamente tiene que ser ojalá al 100 por ciento o lo más cercana posible a eso, así que es una cobertura baja. Es preocupante que todavía un 40 por ciento de los niños que pueden recibir la vacuna no se han vacunado", manifestó la viróloga Vivian Luchsinger, integrante del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (Cavei), y admitió que "hay un poco de susto todavía en algunas personas, pese a que se ha demostrado que la vacuna es efectiva y segura".

"Hay un poco de relajación también por la época de vacaciones, y también porque se ha insistido mucho en esto de que los niños se enferman menos, lo cual es efectivo, pero esto es a nivel nacional. Si tengo un hijo o una hija no sé si se van a enfermar o no, entonces es un riesgo", apuntó.