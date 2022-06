Policial 23-06-2022

Balance de Carabineros: Más accidentes de tránsito y más fallecidos que en 2021



Como “una preocupante realidad” calificó el Director Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, General Inspector Marcelo Araya Zapata, el resultado del reporte de tránsito de la institución tras los masivos desplazamientos del reciente fin de semana largo, que arrojó 868 accidentes y 33 fallecidos, lo que representa “cerca de 6% más siniestros viales y 10 casos más de vidas perdidas que el año anterior”, dijo.

Junto con enviar las condolencias a las familias afectadas por las irreparables pérdidas, el alto oficial destacó “la labor de los carabineros, que realizaron incesantes controles. Pero nos llama la atención que la mayor parte de las infracciones sean por exceso de velocidad y la mayor parte de los detenidos sean conductores que habían consumido drogas o alcohol. Esas son conductas irresponsables que cuestan vidas, y todos, como sociedad, estamos llamados a trabajar en conjunto para erradicarlas. Jamás subir a un vehículo con un conductor irresponsable, y ojalá no permitir que una persona que no está en condiciones, se ponga detrás de un volante”.

En efecto, de las 2.409 infracciones cursadas a nivel nacional, 1.851 fueron por exceso de velocidad. Aunque también destacan 448 por no usar el cinturón de seguridad y 78 por no utilizar los sistemas de retención infantil. En tanto, de los 560 conductores detenidos por Carabineros, 463 lo hacía estado de ebriedad, 38 bajo los efectos de las drogas y 59 bajo la influencia del alcohol. Cifras que explican, por ejemplo, que de los 868 accidentes registrados, 74% corresponden a colisiones y choques, mientras que los fallecimientos ocurrieron mayoritariamente en ese tipo de siniestros.