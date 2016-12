Política 24-12-2016

Balance de parlamentarios UDI: “retraso en nuevo Hospital de Linares ha sido lo más negativo del 2016”

Un balance de lo bueno, lo malo y lo feo de los hechos que marcaron el año 2016 en el Maule Sur, hicieron los parlamentarios de la UDI, Hernán Larraín Fernández, Romilio Gutiérrez Pino, y el consejero regional Jesús Osses Reveco, calificando como un retroceso y lo más negativo, que afecta directamente a la ciudadanía, el retraso del proyecto nuevo Hospital de Linares.

“Lo feo es el retraso en el Hospital de Linares. No es posible que después de tres años todavía no se empiece nada”, señaló Larraín.

Recordó que cuando se retiró el gobierno del Presidente Sebastián Piñera estaba llamada la licitación del nuevo Hospital de Linares. “Este gobierno llegó y la frenó; y dijeron que no existiría retraso porque con un nuevo sistema de concesiones estaríamos en 6 meses más en marcha. Han pasado tres años y sabemos que se van a demorar un año más en el proceso de la licitación, por lo tanto creemos que esto es inaceptable, pero esperamos recuperar el gobierno para darle a Linares nuevas oportunidades, afirmó Hernán Larraín”.

Replicó también que lo malo se centró en los altos niveles de desempleo que históricamente se han mantenido en la zona y los cuales no se han podido solucionar.

Respecto al tema de Salud, el diputado Romilio Gutiérrez agregó que “esperamos que la Ministra de Salud tome medidas claras y precisas para acelerar el proceso de licitación y ojalá que en el próximo año comience la construcción de nuestro nuevo hospital”. Puntualizó que este retraso “ha sido un daño irreversible para las familias del Maule Sur”.

El consejero regional Jesús Osses afirmó que estos errores correspondientes a negligencias de carácter administrativo del Servicio de Salud del Maule, las cuales generan este retraso en la licitación del proyecto del recinto asistencial, son muy graves, pues afectan directamente a la población del Maule Sur.

Entre los aspectos positivos, el senador Larraín mencionó, al igual que el consejero Osses, que Linares mantuvo un nivel de inversión bastante importante que ha permitido pensar que todavía sigue en expansión.

En este sentido, se pudieron materializar la instalación definitiva del campus Linares de la UTAL y el Cesfam del sector Nuevo Amanecer.

En tanto, Romilio Gutiérrez expresó que en materia de Vivienda se ha alcanzado positivos niveles de avance, ya que se han mantenido las facilidades para que la gran mayoría de los chilenos accedan al subsidio habitacional y viviendas sociales.

“Ahora nos queda mejorar la calidad de las viviendas, aumentar los metros cuadrados, entre otros aspectos”, apuntó.

Finalmente, destacó Gutiérrez, el trabajo que se ha realizado en cuanto al asfalto y pavimentación de caminos en la zona, “pero nos queda entregarlos con mayores detalles que incluyan mejor seguridad para los transeúntes, lugareños y automovilistas”.