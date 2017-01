Deporte 03-01-2017

Balance deportivo del Año 2016

- El vóleibol otra vez en la cúspide. A nivel escolar dos acontecimientos marcaron la diferencia

En los primeros días del 2017, es el momento propicio para realizar un balance desde nuestra perspectiva de los hechos deportivos más sobresalientes en la comuna de Linares, en el año que recién pasó.

Si hablamos del deporte escolar, queremos destacar primero al atleta linarense Guillermo Becerra Rodríguez, quien tuvo un año redondo tanto en lo comunal, regional, nacional e internacional. Recientemente estuvo en la ciudad de Medellín en Colombia, con un desempeño bastante positivo. Becerra, fue homenajeado a nivel regional por la Directora del IND, como uno de los mejores deportistas del presente año.



Otro de los importantes logros escolares fue el que tuvieron las jugadoras del Liceo Valentín Letelier Madariaga, dirigidas por el profesor Leandro Méndez. Ellas ganaron la fase comunal, interprovincial y regional de Futsal femenino. Gracias a estos excelentes resultados representaron a la ciudad y la región en los Juegos Deportivos Escolares que se desarrollaron en el sur del país. Obtuvieron un segundo merecido lugar a nivel nacional.

En lo competitivo, lejos una vez más, el vóleibol, que nos dio una tremenda satisfacción sumando la cuarta copa consecutiva y la séptima a nivel nacional en la Liga más importante a nivel país. En esta ocasión fue una competencia más complicada, puesto que Linares sólo fue sede de una fecha en este torneo. Los dirigidos por Jaime Grimalt definieron ante el sexteto de Thomas Morus , al cual vencieron en 5 dramáticos set, donde los linarenses tuvieron que sacar todo su talento para quedarse con el título ganando por 15- 12 , brindándonos una nueva alegría para los amantes de esta disciplina. Fueron reconocidos dignamente por parte de la primera autoridad comunal.

A nivel del fútbol amateur en Copa de Campeones, dispar suerte corrieron los representativos de las asociaciones Linares y Víctor Zavala Bravo. Quedaron al debe en sus participaciones, sobre todo a nivel de selección infantil.

VICECAMPEONES



"Este año fue muy ajetreado, jugaron 39 partidos, de los cuales 25 fueron oficiales entre cuadragulares, LIBCENTRO B y Liga 7R And1; obteniendo en la campaña un 64% favorable de rendimiento. Tuvimos una rotación de 20 jugadores en el plantel para la temporada, en donde 14 de ellos eran linarenses y 6 de otras ciudades cercanas. Partimos con las ganas, sin fondos, ni balones... solo el apoyo de la Municipalidad que nos facilitó el recinto Nasim Nome; y luego de variadas gestiones hemos conseguido sponsors que esperamos nos sigan acompañando en la siguiente temporada... Hemos trabajado para que este hecho inédito desde LICEBACHI en los 2000, sea una constante para la ciudad y estamos muy orgullosos de ello... este es solo un paso de muchos que queremos seguir dando", indicó el técnico Francisco Retamales.



A consecuencia de todo el trabajo realizado por más de 11 meses, el Linares MYT logra subirse al podio con un meritorio vicecampeonato, con el sinsabor de que tenían todo para lograr el título.



PLANTEL LINARES MYT LIGA 7R And1

Marcos Bustos (capitán)

Monier Villarreal

Pedro Ortiz

Leonardo Sáez

Felipe Ojeda

Ignacio Valenzuela

Darío Barrera

Diego Castro

Diego Da Costa

Rodrigo Saavedra

Juan Osses

Javier Andrades

Fernando Deick

Marcelo Martinez



DE VUELTA A LOS POTREROS

Fue un mal año para los albirrojos que otra vez tocaron fondo. Perdieron la categoría, producto del fracaso futbolístico y económico. Un equipo que tuvo tres técnicos de los cuales ninguno tuvo la “varita” mágica para haber salvado del descenso al cuadro albirrojo, que a pesar de tener una nueva directiva todavía no sabe si jugará o no en Tercera División la próxima temporada. Llegó una nueva directiva que es de esperar pueda sacar del pozo al equipo que representa a la ciudad en el fútbol. Uno de los aspectos positivos fue la Escuela de Fútbol Municipal, que fue una buena iniciativa del ex alcalde Rolando Rentería Moller, donde bajo las órdenes del técnico Cristian Lara, se pudieron proyectar nuevos elementos, de los cuales 15 estarían en condiciones de participar en el fútbol de Tercera División.

Para los fanáticos del “Depo” sólo en la primera quincena del mes de enero podría conocerse la decisión final para saber si la ANFP aceptó la forma de pago de los cerca de 13 millones de pesos que adeuda Linares al organismo rector del fútbol chileno.