Social 27-02-2020

Balneario Machicura mejoró accesos y sigue creciendo potenciándose como panorama familiar



El Alcalde Hernán Sepúlveda, valoró el trabajo mancomunado que se ha llevado a cabo con la empresa Colbún S.A., lo que ha permitido que la comuna cuente con una playa, con instalaciones de primer nivel.

El Alcalde Hernán Sepúlveda junto al Gerente de Asuntos Públicos de Colbún S.A. Pedro Vial, más representantes de la empresa, autoridades locales, funcionarios municipales y vecinos, realizaron un recorrido por el Balneario Machicura, supervisando los avances realizados en esta exitosa playa que se encuentra en la comuna y que durante el 2019 abrió sus puertas al público.

La construcción de una pasarela para personas con discapacidad hasta el agua del embalse, el asfalto de la entrada del balneario y la pronunciada subida que está al interior, un camino diferenciado para peatones también en la entrada y la construcción de un pórtico para hacer más visible el ingreso del balneario, son los trabajos que se estuvieron realizando en los últimos meses, los que fueron supervisados en terreno por las autoridades.

“Hemos venido al balneario, con los representantes de la empresa Colbún SA, para ver cómo está siendo el funcionamiento durante este verano, cómo va la segunda etapa de este proyecto, ya que hemos hecho un mejoramiento gracias a los recursos que nos aportó la empresa, mejoramos la señalética, también arreglamos la subida hacía la ruta y también para entrar al recinto de la playa. Estas fueron las sugerencias que nos realizaron las personas durante la temporada 2019 y vemos con mucha satisfacción que los trabajos están quedando muy buenos”, indicó Hernán Sepúlveda, Alcalde de Colbún.

Por su parte Pedro Vial, Gerente de Asuntos Públicos de Colbún S.A. agregó, “el municipio nos hizo ver algunas mejoras que podíamos hacer, que tenían que ver con el acceso, así que pavimentamos, hicimos un portal de entrada, que resalta el ingreso al balneario y finalmente una pasarela para discapacitados, lo que es una maravilla”.

Correcto funcionamiento del balneario

Este recorrido también estuvo enfocado a ver cómo está el funcionamiento del Balneario Machicura, el que a diario recibe a cientos de personas, familias que disfrutan de sus frescas aguas y cómodas instalaciones, con zona de foodtruk, diversos stand, baños, quinchos, entre otros.

“Hemos visto con mucha alegría que las familias, los adultos mayores, los niños, están bañándose, disfrutando de los servicios del balneario, y además vemos que están trabajando los emprendedores de nuestra comuna, que ofrecen servicios de Kayak, alimentación, y también venden su artesanía. Acá todo es seguro, se respetan las reglas y tenemos un manejo de la basura y las colillas, tenemos un salvavidas, por eso le recordamos a todos los colbunenses que pueden utilizar este lugar de manera completamente gratuita, de martes y domingos, y la idea es que todos aprovechen y pueda recrearse en este lugar”, dijo el Alcalde.

El Gerente de Asuntos Públicos de Colbún S.A. señaló que, “la alianza con el municipio ha sido un éxito tremendo, estamos muy contentos con lo que se ha logrado en conjunto con el alcalde, estamos agradecidos en el énfasis y la responsabilidad con la que el municipio ha tomado este proyecto, no se acumula basura, vemos que la gente no consume alcohol, que son reglas básicas que nos impusimos desde el principio y esto permite que este sea un espacio de gozo para la familia, que los niños, las mujeres y los padres de familia puedan disfrutar sin tensión, donde los niños se puedan bañar en el embalse, con salvavidas y normas de seguridad, donde se produzca un espacio de alegría y distensión para la familia”.

Comunidad agradece los arreglos

En este recorrido las autoridades fueron acompañadas de dirigentes de la Unión Comunal de Adultos Mayores, quienes fueron de las organizaciones que solicitaron los mejoramientos que se realizaron en el balneario, las que ahora pudieron constatar en terreno.

“Me parece maravilloso ahora que está todo hecho, porque la gente puede venir a pasear, a bañar, estamos felices y le damos gracias a todos los que han permitido realizar este balneario, ya que los adultos mayores podemos venir a bañarnos y a pasear y eso nos hace feliz y ojala cada día avance más”, añadió Leonor Soto, Presidenta de la Unión Comunal del Adulto Mayor de Colbún.

Zulema Vásquez, dirigente de la Unión Comunal de Adultos Mayores también dijo, “está muy lindo, somos felices todos los colbunenses con esto que tenemos, tenemos buenas instalaciones y por eso agradecer al municipio y a la empresa, ya que todos nos beneficiamos”.

Viene una nueva etapa

La Municipalidad de Colbún, junto a la Empresa Colbún S.A. continuarán trabajando en nuevos avances para el Balneario, el que se quiere convertir en un panorama no solo para refrescarse y realizar deportes acuáticos, sino que también en un parque con diversas alternativas para caminatas, paseos en bicicleta, senderos, miradores, entre otras alternativas dirigidas a toda la familia.

“También junto con Colbún S.A., hemos estado conversando sobre las siguientes etapas, porque nuestro objetivo es seguir potenciando a nuestra comuna como una zona turística, ya que el municipio y la empresa, quieren que esto siga creciendo y queremos seguir haciendo cosas por la comuna”, concluyó el Alcalde.

Vial manifestó, “hace más de un año Colbún S.A. adquirió una propiedad grande y el proyecto que queremos llevar a cabo, es realizar senderos para bicicletas, y de paseos para toda la familia, habrán muchas noticias durante el año”.