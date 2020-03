Política 29-03-2020

Bancada DC: Con dictamen de Dirección del Trabajo cuarentena no tiene sentido

Senadores DC aseguraron que pronunciamiento pone en jaque las principales medidas para combatir la pandemia.

Como la tumba para las principales medidas de protección contra el COVID 19, calificó Bancada de Senadores del Partido Demócrata Cristiano, Ximena Rincón, el dictamen de la Dirección del Trabajo que establece que la emergencia sanitaria es un "caso fortuito o fuerza mayor" y que por lo tanto los empleadores no están obligados a pagar sueldos ni los trabajadores a asistir a sus funciones.

“Llevamos semanas hablando de cuarentena, de aislamiento social, de quedarse en casa y en tres minutos, la directora (S) del Trabajo echa por tierra estas medidas. Con la interpretación que hace de esta emergencia, muy pocos trabajadores chilenos estarán en condiciones de acatar una posible cuarentena, por lo que este dictamen viene a sepultar las medidas más efectivas contra el COVID 19”, aseguró Ximena Rincón en su calidad de jefa (s) de Comité DC.

Agregó que para los senadores demócrata cristianos este pronunciamiento administrativo genera incertidumbre y angustia en miles de familias del país, que dependen de los ingresos que generan mensualmente en sus puestos de trabajo, los que a partir de este dictamen penden de un hilo.

“Es contradictorio, inoportuno e innecesario que la Dirección del Trabajo pretenda ser fuente de suspensión de relaciones laborales y sus obligaciones. Esto, cuando desde ayer en el Congreso se tramita un mensaje presidencial para permitir, en base a una ley, que con acuerdo entre empleador y trabajador se pueda suspender la relación laboral, pero al mismo tiempo se garanticen ingresos a los trabajadores y sus familias”, aseguraron los legisladores de la falange.

Por esta razón, los senadores DC llamaron al Presidente de la República a que rectifique este dictamen para que la Dirección del Trabajo resuelva caso a caso y acorde al interés general, que es conservar las relaciones laborales y los ingresos de los trabajadores. “Con este dictamen, asume funciones (la Dirección del Trabajo) propias de los tribunales de justicia, que son los que deben resolver la existencia o no derechos laborales”·, puntualizaron los legisladoras.

Agregaron que con esta medida, el Gobierno está obligando a que los trabajadores y sus familias asuman el costo de la emergencia sanitaria, por lo que solicitaron que el Ejecutivo abra de manera urgente fuentes robustas de apoyo a las empresas, especialmente micro y pequeñas.

Finalmente, recalcaron que necesario que la Ministra del Trabajo y el propio Presidente de la República se manifiesten respecto y adopten las medidas para que este dictamen no impida que los trabajadores cumplan con las medidas de aislamiento, sin riesgo de mermas en sueldos o de despido.