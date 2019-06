Política 21-06-2019

Bancada DC tras aprobación de cambios al estatuto docente: “Proyecto forma parte del petitorio de los profesores”

Junto con respaldar el proyecto que modifica el Estatuto de los Profesionales de la Educación, la bancada de Diputados DC señaló hoy que espera que “las demandas del profesorado sean atendidas y escuchadas, logrando avanzar en una serie de propuestas que contribuyen, efectivamente a fortalecer la educación pública”. De esta forma, los parlamentarios DC votaron a favor el proyecto que forma parte del petitorio de los docentes -los cambios al estatuto Docente- y, abogaron por “una pronta y favorable respuesta de las autoridades a lo planteado por los profesores del país”.

Al respecto, aseguraron “este es un avance concreto para el gremio docente, que resuelve algunas de las demandas del petitorio, principalmente los referidos a la titularidad de la extensión horaria. Uno de los cambios aprobados, extiende el beneficio de la titularidad de las horas docentes a todos los profesores, tanto en jornada escolar completa y a quienes no lo están. Además, permite que los docentes hagan uso de su feriado legal durante las vacaciones de invierno sin que puedan ser convocados a actividades inscritas en el Registro Público de Acciones Formativas Certificadas del Centro de Perfeccionamiento e Investigación Pedagógica (CPEIP).”

Respecto a la importancia que tiene la aprobación de Estatuto Docente, explicaron “dentro de las 11 demandas planteadas por el colegio de profesores hace al Mineduc, estaban algunos de los aspectos que esta ley, que hemos aprobado hoy, resuelve, no todos, pero algunas si como pasar a la titularidad las horas que tenían de extensión”.

Además, aseguraron que “este proyecto se hace cargo de un problema o una mala práctica que algunos sostenedores realizan, de contratar a sus docentes hasta el primero de diciembre, de modo que no les pagan los meses de enero y febrero, aduciendo que dicho derecho exige la contratación por el mes de diciembre completo”.