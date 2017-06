Política 22-06-2017

Bancada PPD pide sesión especial y no descarta comisión investigadora por cortes prolongados de luz

La Bancada de Diputados del PPD, encabezada por la diputada Loreto Carvajal, anunció que pedirá una Sesión Especial y analizará los antecedentes para la creación de una comisión investigadora por los prolongados cortes del suministro eléctrico que han vivido miles de usuarios de varias regiones del país a causa del temporal del día viernes.



“Es realmente indignante lo que están viviendo muchos vecinos que desde el viernes pasado se encuentran sin luz, sin telefonía, y en algunos sectores rurales sin agua debido a la falta de electricidad. Como diputados del PPD hemos hecho algunos llamados, pero las respuestas no han sido satisfactorias”, explicó la diputada Carvajal.



La parlamentaria sostuvo que “estamos solicitando una Sesión Especial a fin de recabar todos los antecedentes de parte del Ministerio de Energía, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y de todos aquellos que tengan competencias y cumplan un rol fiscalizador en esta materia. Y si así lo amerita, analizaremos en el corto plazo la presentación de una comisión investigadora para resolver y dilucidar lo que está pasando y prever que esta situación no vuelva a ocurrir, ya que nuestro país va a estar permanentemente expuesto a situaciones climáticas complejas”.



Por su parte, el diputado Jorge Tarud sostuvo que “la región del Maule es una de las más afectadas con estos cortes, por lo que yo no acepto que se diga que es una situación de fuerza mayor. Aquí hay un tema de inversión que deben hacer las compañías eléctricas, ése es el punto, y también es necesaria una legislación adecuada”.



“Es inaceptable. Hay casas con gente enferma que depende de respiradores artificiales. Yo espero que el Gobierno sea muy estricto con el tema de las compensaciones a todos los usuarios afectados, y que las multas sean drásticas, porque estas empresas no hacen las inversiones”, dijo Tarud agregando que “evidentemente hay que revisar las concesiones”.



Por último, el diputado Felipe Letelier, sostuvo que “las explicaciones que dio la Asociación de Generadoras de Energía Eléctrica son absolutamente insuficientes, porque aquí no son los árboles, los carteles ni los vehículos los que han andado volando y estrellándose contra los cables, esto a mi juicio sólo ha sido una invención para querer hacerse a un lado para evitar la responsabilidad y las compensaciones”, dijo.



De igual manera, el diputado Letelier indicó que “el Parlamento tiene que hacerse cargo de revisar las actuales normas que existen respecto de estas situaciones y actualizarla. Además hay que revisar el tema de las compensaciones que tampoco están claras”, concluyó.