Crónica 13-06-2017

Bancadas políticas de los Cores rechazan proyecto de gobernadores regionales

Su más absoluto rechazo al proyecto de ley sobre elección de Gobernadores Regionales que se votará este martes en la Cámara de Diputados, manifestó el Consejo Regional (CORE)-Maule.

Ambos conglomerados políticos se expresaron en contra-en especial-, de la idea de que se acorten los períodos de ejercicio de los Cores, explicó su presidente temporal Carlos Gajardo(PPD) “este período que termina en marzo del 2018, terminaría en diciembre del 2017 y, el próximo período que es de cuatro años, (así lo dice la Constitución actual), sería sólo de tres años, por tanto, también se ve dañada una institución pública, de la República de Chile como es el Consejo Regional y se ve maltratada por otro poder del Estado que son los parlamentarios y, en ese sentido, nosotros hacemos un llamado a nuestros parlamentarios de la Región del Maule a que tengan cautela. Defiendan los intereses de la Región por sobre cálculos que en definitiva hacen con la calculadora y no pensando finalmente en el bienestar del país”.

Del mismo modo, este proyecto de ley otorga al Gobernador Regional facultad sólo para administrar el 8 por ciento del presupuesto. El 92 por ciento restante quedará al arbitrio del Delegado de la Presidencia de la República, por lo cual las regiones no serán en nada favorecidas.

Para el consejero regional César Muñoz (Chile Vamos) “uno no puede estar de acuerdo con ese tipo de leyes, pero además, todo el traspaso de competencia no ha sido discutido. Dentro del traspaso de competencias vienes varios servicios que, según cada Región podrá optar por ella, pero no se ha discutido. También tenemos que conversar una ley de rentas regionales que indudablemente es fundamental para el desarrollo de las regiones y no se ha hecho”.



Los consejeros regionales concordaron en rechazar la iniciativa de manera transversal, por cuanto-aseguran-, se trata de un atentado a la efectiva descentralización.