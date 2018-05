Nacional 25-05-2018

Banco de Chile admite problemas en sus servicios, pero descarta peligro en la seguridad de las operaciones

Tras más de una hora de fallas en sus sucursales, Banco de Chile salió a desmentir que el problema que afecta a la entidad tenga comprometida la seguridad de las operaciones de sus clientes. Así, a través de su cuenta oficial de Twitter, el banco señaló que "estamos trabajando en las soluciones de los problemas en nuestras estaciones de trabajo". Y agregó que dichos problemas "no afectan en ninguna medida la seguridad de nuestras operaciones". Además, a modo de aclaración, la entidad bancaria reiteró que "internet y aplicaciones móviles están funcionando con total normalidad". Cabe destacar que en las redes sociales diversos clientes del banco reportaron problemas con el sistema y dificultades para operar con los servicios de la entidad.

Con posterioridad, a eso de las 15:00 horas, el Banco de Chile envió una declaración oficial ante una serie de rumores que relacionaban los problemas operacionales con un supuesto hackeo a la compañía. "Ante rumores que han circulado en las redes sociales, el Banco de Chile enfatiza que todas las operaciones y servicios de sus clientes se están realizando con total seguridad". Luego, reiteró: "Banco de Chile informa que en el día de hoy se presentaron problemas en sus estaciones de trabajo, los que están siendo debidamente solucionados. Reiteramos el llamado a utilizar la página web, las aplicaciones móviles y cajeros automáticos del banco, los que operan con total seguridad". Además, la empresa hizo un llamado a informase a través de los canales oficiales de la empresa. "Nunca te pediremos ingresar a un sitio web desde un correo; nunca te pediremos tu clave DigiPass antes del ingreso a tu Banco en Línea ni al inicio de tu sesión; nunca te llamaremos ni pediremos por SMS tus claves, datos personales o los números de tu DigiPass". "Nunca hagas click en un link desde un correo porque puede llevarte a un sitio falso; verifica siempre que la URL del Banco en Línea comience con https?:// (en vez de http?://); no hagas click en un link de resultados de búsqueda. Hasta un buscador puede ser no seguro", concluyó.