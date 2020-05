Social 29-05-2020

Banco de Chile entrega más de 2 mil canastas de alimentos a personas con discapacidad y sus familias a lo largo del país

En la Región del Maule, la institución beneficiada es la Fundación Rostros Nuevos de Linares



Como parte de su compromiso con el país y la inclusión de personas con discapacidad, Banco de Chile —a través de su red de sucursales a nivel nacional— inició la entrega de canastas de alimentos no perecibles a instituciones que atienden a personas con discapacidad a lo largo del país, como una forma de apoyarlas de manera directa a ellas y también a su grupo familiar dado el impacto económico y social de la pandemia de Covid-19.

En una primera etapa, se entregarán 2.352 canastas de alimentos no perecibles a 21 instituciones que trabajan con personas con discapacidad y sus familias en las 16 regiones de Chile. Las canastas contienen legumbres, leche, harina y conservas, entre otros alimentos considerados de primera necesidad.

Las canastas de alimentos no perecibles serán adquiridas a proveedores regionales y serán distribuidas por transportistas locales, como una forma de apoyar también a microempresarios y pymes de cada una de estas regiones y reimpulsar la actividad económica local.

En la Región del Maule, la institución beneficiada es la Fundación Rostros Nuevos, de Linares.

Francisco Ruiz-Tagle, gerente Zonal de Banco de Chile, afirmó que “la entrega de canastas de alimentos busca beneficiar no solo a las personas con discapacidad, sino que también a sus familias, quienes se han visto fuertemente afectados, económica y socialmente, por la pandemia de coronavirus. Esta es una nueva medida que se suma a una serie de acciones que buscan reforzar el compromiso de Banco de Chile con el país y la inclusión. Al igual que en ocasiones anteriores, esta instancia es una forma directa y concreta para decirles a aquellos que se han visto más perjudicados que no están ni los dejaremos solos”.

El jefe de Operación Social Maule Sur de la Fundación Rostros Nuevos, Mauricio Zorondo, destacó que “este aporte de Banco de Chile nos permite llegar con kits de alimentos a 80 familias de distintas localidades de Maule sur, entre las que se cuentan Cauquenes, Parral, San Javier y Linares. Es un tremendo aporte, que no solo significa un alivio en lo económico a las familias, sino también una manera de reconocerles su lugar en la sociedad”.