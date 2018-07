Nacional 19-07-2018

Banco de Chile sufre otro robo informático: Funcionario habría sustraído más de $475 millones con su pc

Banco de Chile presentó el pasado 26 de junio una querella por estafa en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en contra de un ex informático de la entidad por un robo de aproximadamente $475 millones. Según el recurso presentado por la entidad ligada al grupo Luksic, la sustracción habría sido realizada desde el computador que usaba el ex funcionario cuando trabajaba en la entidad, de acuerdo publica Radio Bío Bío. El sujeto, identificado como Elías Lillo Sandoval, montó un mecanismo para conseguir claves y transferir el dinero logrado a la cuenta de su padre, de forma metódica entre mayo de 2017 y mayo 2018. En total, realizó unas 35 transferencias desde la cuenta MB-Dólares-USA del Banco de Chile, que usa le institución para sus propias transacciones en el exterior. Recién el pasado 14 de mayo las operaciones llamaron la atención del Departamento de Control Financiero y Tesorería del Banco de Chile. "En los archivos del Banco de Chile no existen documentos que sustenten dichos traspasos contables y en consecuencia, no fueron impresos o bien dichos documentos fueron eliminados, por lo que hasta el momento ha sido difícil encontrar evidencia física de las imputaciones irregulares. No obstante lo anterior, las imputaciones quedaron registradas en los sistemas computacionales lo que facilitó su revisión por parte de los auditores", se precisó en el libelo. Si bien la investigación interna arrojó que Lillo se embolsó más de $475 millones, los auditores internos descubrieron que existen operaciones con el mismo modus operandi desde 2008, cuyos montos de estafa ascenderían por sobre los $2.500 millones.