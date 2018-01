Nacional 19-01-2018

Banco Mundial confirma realización de auditoría externa tras polémica por ranking de competitividad

A través de una carta dirigida al ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, la gerenta general del BM, Kristalina Georgieva, confirmó que "seguiremos adelante con la auditoría externa independiente que mencioné en mi carta anterior".

Durante este miércoles el Banco Mundial confirmó la realización de una auditoría externa luego de que el economista jefe de la entidad, Paul Romer, reconociera que había existido una manipulación en la metodología del cálculo del Doing Business y que Chile se había visto particularmente perjudicado, para luego retractarse.

A través de una carta dirigida al ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, la gerenta general del Banco Mundial (BM), Kristalina Georgieva, señaló que a pesar de la retractación del señor Romer, me gustaría confirmar que seguiremos adelante con la auditoría externa independiente que mencioné en mi carta anterior". En el el documento, Georgieva asegura que el Banco Mundial "se compromete a profundizar en las consultas con todas las partes involucradas, en particular los gobiernos, antes de adoptar cualquier nueva medición". Asimismo, agrega que se proporcionará "más tiempo entre la prueba piloto de las nuevas mediciones y su introducción real en la clasificación". La polémica se originó cuando el economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, reveló en una en entrevista con el diario diario The Wall Street una alteración en el ranking de competitividad "Doing Business", el que afectó la valoración internacional de Chile. En la ocasión, Romer señaló que "Quiero hacer una disculpa personal a Chile y a cualquier otro país en el que transmitamos una impresión equivocada", declaró. Además, dijo que los problemas con el informe fueron su culpa al no aclarar "lo suficiente". Sin embargo, durante este martes e retractó de sus dichos y dijo que había sido malinterpretado por el periodista. "No fue lo que quise decir o pensé que dije (...) No he visto ningún signo de manipulación de los números publicados en el informe Doing Business, ni en ningún otro informe del Banco", dijo.