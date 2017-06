Crónica 17-06-2017

Bancos Ripley y Falabella lideran morosidad en créditos de consumo

Las entidades financieras relacionadas a casas comerciales son las que más clientes con deudas impagas tienen, con atrasos de 90 días o más

Uno de los indicadores más relevantes a la hora de evaluar las políticas de riesgo de los bancos en el otorgamiento de créditos es la morosidad por cliente de 90 días o más y, en el último tiempo, las deudas impagas a entidades financieras han aumentado en Chile .

Según el último reporte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras , actualizado a marzo de este año, Banco Ripley lidera la deuda con atrasos iguales o superiores a 90 días en créditos de consumo, con el 3,75% de su cartera total de clientes en esta compleja situación. Le siguen Banco Internacional con el 3,69% y Banco Falabella con el 2,87%.

Lo que llama la atención en esta medición, es que dos de los bancos que más morosos tienen están ligados a casas comerciales. El director de Chiledeudas, Guillermo Figueroa, afirma que la situación no es una simple coincidencia dado que las entidades financieras controladas por multitiendas tienen la Carga Anual Equivalente, CAE, más elevada del sistema nacional, aumentando de forma relevante el monto a pagar en la cuenta de sus clientes .

Asimismo, indica que la cartera de clientes de estas entidades financieras está compuesta en gran parte por personas que no cumplen con el perfil para acceder a la banca tradicional. La política de riesgo que aplican dichos retailers es peligrosa, porque está centrada en el buen comportamiento de ese grupo de gente con la tienda para ofrecerle nuevos productos como cuentas corrientes, tarjetas de crédito y/o préstamos de consumo .

En tanto, la figura se repite en los créditos comerciales para empresas. Banco Falabella encabeza el problema de tener clientes con una morosidad igual o mayor a 90 días, con el 7,61% de su cartera y de cerca le sigue Banco Ripley, con el 7,5%. Un poco más atrás, se encuentra el Banco Do Brasil, con el 6,88% de la torta.

En créditos hipotecarios, Banco Internacional es el que más clientes con morosidad superior a 90 días tiene, con el 8,31% de su cartera total. En segundo lugar, se encuentra BancoEstado con el 6,53%, en el tercer puesto Banco Falabella con 4,28% y en el cuarto sitial, Banco Ripley con el 3,96%.

El promedio de morosidad de clientes igual o superior a 90 días en distintos tipos de crédito de la industria bancaria chilena es de 2,06% a marzo de este año, con lo que las entidades financieras mencionadas están por sobre la media. A igual mes de 2016, la cifra del sistema llegaba a 2,02%, lo que demuestra que las deudas impagas han crecido a nivel nacional.