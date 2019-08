Cultura 21-08-2019

Bandas y solistas del Maule participaron en nuevo ciclo formativo de Escuelas de Rock y Música Popular

Tras el concierto de audición, dos agrupaciones fueron escogidos para el Festival Pablo de Rokha 2019 y Rockódromo 2020: The Valentines y Vualá, respectivamente.



Dieciséis bandas y solistas del Maule participaron en el nuevo ciclo de Escuelas de Rock y Música Popular, histórico programa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que ha formado a muchos artistas destacados de la escena regional y chilena.



La seremi de las Culturas del Maule, Pía Soler, indicó que el proceso de formación de este año buscó que los elencos y solistas musicales comprendieran el rol de la producción musical, producción técnica, gestión y difusión para el desarrollo de sus proyectos artísticos.



El ciclo formativo culminó con un concierto de audición en el Teatro Regional del Maule, donde se escogieron representantes para los escenarios del Festival Pablo de Rokha 2019 y Rockódromo 2020: The Valentines y Vualá, respectivamente.



Junto a ellos, las bandas y solistas participantes fueron: Barrio Estación, Fósiles de Neón, Javi Tobar, Jawar, Machikura, Mutrún, Nadeus, Perro Negro, Proyección Matilda, Polígrafo, Ahilyn Ojeda, Araiza, Yosi Freire y The Mentes.