Política 01-10-2020

Banderazo del Apruebo se realizó en Linares



Co un “banderazo” realizado ayer en Plaza de Linares, se extienden las actividades públicas en la comuna, que paulatinamente crecen de cara al Plebiscito del próximo 25 de octubre.

Se trata de una convocatoria de las organizaciones sociales y partidos políticos del Apruebo, que apoyan el cambio de la Carta Fundamental en Chile y mediante el mecanismo de Convención Constituyente con el 100% de sus integrantes electos por votación popular.

Los voceros Francisco Pinochet, Francisco Flores y Lenin Fuentes, manifestaron que el objetivo es que gane el Apruebo y la Convención Constitucional, precisando que para este viernes a las 19 horas se ha convocado a una caravana de vehículos por el Apruebo, que se iniciará en la población Pablo Neruda.

Respecto del Comando del Rechazo, no se conocen a la fecha, de actividades públicas convocadas hasta el momento en esta ciudad.

Además, ayer también fue dada a conocer la encuesta Pulso Ciudadano, para la última quincena de septiembre, respecto de temáticas como el Plebiscito Constituyente del próximo 25 de octubre, donde se señala que un 53,1% de la población (votante probable) de Chile acudirá a votar, es decir, aproximadamente 7.856.780 personas. De este segmento votante probable, un 83,0% votaría “Apruebo” y un 13,4% votaría “Rechazo”, un 3,6% no sabe aún, en el segmento votante probable.

El sondeo, indicó además que el 71% dijo estar seguro de acudir a las urnas en octubre, aunque el 43,5% cree que durante el plebiscito hay un alto riesgo de contagiarse con Covid-19.