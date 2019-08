Social 25-08-2019

Banquetero reinventó su mundo con el turismo rural en Pelluhue

Por años vivió en Santiago preocupado de amasar y preparar coctail; “pero llega un momento en que uno dice, hasta aquí no más, y comienza a pensar en el futuro, proyectarse en el tiempo y seguir adelante, sin abandonar los negocios, pero cambiando de aire y a un ritmo menos exigente, lo que no implica dejar de lado la responsabilidad, la calidad en la atención al cliente y la innovación”, dice Gustavo Chung Valero, quien decidió dar un giro no menor en su vida, y cambiar el estrés capitalino por el aire costero y el ritmo pausado en el sector Las Canchas, de la comuna de Pelluhue, provincia de Cauquenes, donde levantó un emprendimiento vinculado al turismo rural sustentable .

Asesorado por el Centro de Negocios Sercotec Cauquenes, que opera la Universidad Santo Tomás, postuló al subsidio que entrega Emprende, y cumplido el plazo de las bases, accedió a un segundo subsidio, pero esta vez, CRECE, Fondo de Desarrollo de Negocios, “con lo cual pude adquirir activos, recibir asesoría y orientación que a la larga me ha servido para poner atención en aquellos aspectos como el contable o jurídico; además de que los asesores se han preocupado de hacer un seguimiento a mi emprendimiento lo que también me permitió ingresar a poder convertirme en proveedor de Mercado Público y ahora trabajo para lograr ser parte de Convenio Marco. No me han dejado solo y eso lo agradezco infinitamente”.

Reconocido nacionalmente por su calidad en la banquetería, trasladó su experiencia al Maule donde implementó Casa Peumayén, un emprendimiento rural y tras invertir en la adquisición de tecnología de última generación, y la obtención ellos permisos de Resolución Sanitaria correspondientes, se hizo cargo de un nicho para la atención de eventos en la zona.

Pero eso no fue todo, porque la sustentabilidad del planeta también le preocupa; y desde allí que el uso de la tecnología limpia fue de la mano de la habilitación de cabañas de turismo, a las que entrega energía vía paneles solares, donde incluso está empeñado a toda máquina de terminar la construcción de una segunda piscina en su complejo turístico, esta vez temperada, que será otro de los plus que ofrecerá pronto a sus clientes.

“Me preocupa atender bien; que la gente esté contenta, que descanse, lo pase bien, se vaya con una buena imágenes de nosotros, que nos recomiende y que vuelva; esa es nuestra planificación y en ello nos afanamos para cumplirla a cabalidad en el día a día”; comenta Gustavo, mientras combina el avance en la terminación de otra cabaña, la piscina y procurar junto a una de sus hijas, que las empeñadas que ha preparado estén a punto para los clientes que pronto llegarán.



Por su parte, el director regional de Sercotec, Gerardo Castillo, señaló que “ Gustavo Chung, es un conocido para nosotros, él es cliente de nuestro Centro desde los comienzos, además beneficiario de programas de Zonas Rezagadas. Ver los avances que ha obtenido en su empresa nos llena de orgullo como Sercotec, y esperamos que el siga ligado a nuestros Centros de Negocios y aportando con su granito de arena a los nuevos emprendedores con sus vivencias y experiencias.”