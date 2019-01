Nacional 19-01-2019

Barbarita Lara, la ingeniera estrella de Chile, solicitó mayor apoyo regional para la innovación

Con un particular humor y con gran desplante, la creadora del Sistema de Información de Emergencia (SiE) se presentó en la cuarta jornada del Congreso Futuro para conversar sobre su trabajo como innovadora y las necesidades del país en esta materia.

Galardonada como la "Chilena innovadora del año 2018" y seleccionada como una de las 100 Mujeres Líderes del mismo año, Barbarita Lara pisó el escenario del Congreso Futuro para comentar su experiencia y cómo desarrollo la premiada aplicación del Sistema de Información de Emergencia (SiE). La herramienta, gracias a ondas de radio, puede informar oportunamente en momentos de emergencia, sin la necesidad de internet o redes sociales. El software, desarrollado por Lara también entrega información sobre centros de acopio, albergues y puntos de asistencia de salud.

En el panel, llamado "Los arquitectos del cambio", la ingeniera de la Universidad Técnica Federico Santa María compartió con Humberto Palza y Marcos Galperin. Comentó las dificultades y peripecias que debió sortear para completar su trabajo de manera exitosa en esta novedosa aplicación, desde la falta de apoyo a su validación por ser mujer. Tras su conferencia, Lara conversó con Emol y señaló que "definitivamente necesitamos más apoyo. Muchas veces la gente se olvida de que este país es muy largo y angosto y hay lugares recónditos donde hay que estar". Es por esto que la joven ingeniera ha recorrido gran parte de Chile, con el fin de comunicar e incentivar a escolares a incursionar en el mundo científico, eliminando la brecha de género existente. La importancia de las próximas generaciones La primera chilena en integrar la lista mundial de innovadores menores de 35 años a nivel mundial, la misma en que figuró Mark Zuckerberg, comentó la importancia de la difusión de la ciencia entre los jóvenes. "Tenemos que motivar a los niños a que hagan cosas, a que estén presentes, a que asistan a más eventos de divulgación científica y tecnológica. Pero, sobre todo, hay que hacer un llamado de atención a las autoridades de que los recursos se necesitan". Además, Lara comentó el deseo de que "exista un espacio para los nuevos innovadores o un instituto público donde nosotros podamos traspasar conocimiento". "No te aseguro que voy a crear un innovador, pero puedo dar herramientas para enfrentar mejor los desafíos. No estamos creando profesionales para la industria, sino que tenemos que crear profesionales para cambiar el mundo", agregó. La ingeniera, quién destacó como un orgullo su invitación al Congreso Futuro, viajará junto a su equipo a Portugal en marzo de este año para participar en el evento de premiación del WSA Awards, uno de los premios tecnológicos más importantes del mundo, el cual es apoyado por la ONU.