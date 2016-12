Social 24-12-2016

Barrios de Linares aumentan niveles de seguridad con instalación de alarmas comunitarias

Reducir los niveles de temor e inseguridad es la principal función que busca la implementación del proyecto “Alarmas Comunitarias para Linares”, que beneficia a las Poblaciones Santa Sara, Pablo VI y Crisóstomo Gaviratti, a través de un convenio existente entre el Ministerio del Interior y la Municipalidad de Linares en el marco del Plan Comunal de Seguridad Pública.

Se entregaron 205 centrales de alarmas y 677 controles inalámbricos y placas disuasivas, que traerán una alerta de socorro a estos tres sectores, generando un beneficio directo a 2.457 pobladores en materia de seguridad y asistencia comunitaria, y de forma indirecta impactará en más de 8 mil vecinos del sector nororiente de la ciudad, todo esto por una inversión total $35.492.960 provenientes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública a travás de la Subsecretaría de la Prevención del Delito.

El alcalde de Linares, Mario Mesa indicó que “la seguridad pública es tarea de todos y nosotros hemos transmitido en la nueva administración comunal que un buen vecino es un buen vigilante. Por eso el valor intrínseco que tiene este trabajo es potenciar la actividad barrial, que los vecinos se conozcan, donde la acción comunitaria permita que los pobladores puedan formular estas iniciativas, las que a contar del día de hoy les hace tener mayor confianza con sus contiguos, logrando desplazar a aquellos amigos de lo ajeno. No vamos a permitir delincuencia alguna en nuestra ciudad y la gente de Linares no puede permanecer encerrada en sus casas, debe sentirse libre y estos trabajos nos permiten ir en ese sentido”.

En representación de los vecinos intervino Cecilia Zurita, presidenta del Comité de Seguridad de la Villa Crisóstomo Gaviratti, señalando que “este es un logro muy grande, lamentablemente la gente no denunciaba los problemas que se le presentaban, entonces aquí aprendimos que todo tenemos que denunciarlo. Nosotros trabajamos por este proyecto para estar seguros y vivir tranquilos en nuestra comunidad, permitiéndole a nuestros vecinos disfrutar de manera plácida sus hogares”.

Este proyecto tiene como objetivo otorgar una respuesta a la ciudadanía con el fin de abordar la complejidad y la diversidad de situaciones que producen inseguridad en estos barrios, de modo que estas herramientas sean un nexo para generar vida en comunidad y fortalecer el nexo entre los vecinos, estando atentos y conociendo las necesidades de cada uno.