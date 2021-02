Nacional 23-02-2021

Base de datos histórica sobre conflicto mapuche es aceptada en revista internacional de ciencia política

El registro (1990-2016) fue elaborado por investigadores de la UTalca, U. de Chile y colaboradores internacionales.



Con el objetivo de digitalizar y procesar información cuantitativa sobre el pueblo Mapuche es que los investigadores Dany Jaimovich, de la U. de Talca; Alejandro Corvalán, de la U. de Chile; junto a sus pares Pedro Cayul, del Graduate Institute de Ginebra; y Matteo Pazzona, de la U. de Brunel de Londres, elaboraron MACEDA (de las siglas en inglés Mapuche-Chilean State Conflict Events Database) una base de datos sobre el conflicto mapuche con el Estado chileno que cubre 26 años de historia (1990-2016).

Para Jaimovich, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UTalca y director del Doctorado en Economía, “MACEDA presenta material histórico y consistente, que nos permite estudiar y analizar quizás el más importante conflicto social en Chile. Este tipo de datos no existían y los análisis en general se han basado en cifras de años o períodos particulares, muchas veces sin consistencia entre las fuentes utilizadas”.

En esa misma línea, los investigadores involucrados en la base de datos publicaron un estudio que describe MACEDA y utiliza sus datos para analizar el conflicto. Bajo el nombre de "Introducing MACEDA: New micro-data on an indigenous self-determination conflict", la investigación describe cómo eventos del tipo ataques incendiarios, manifestaciones pacíficas, ocupaciones de predios, allanamientos a comunidades, bloqueos de caminos y otros han evolucionado en el tiempo. Dicha publicación, además, fue recientemente aceptada en el Journal of Peace Research, uno de los más importantes en las áreas de Ciencia Política y Estudios de Conflicto.

Para el economista, “nuestra investigación permite hacer un análisis mucho más global del conflicto. Es ir más allá de las guerras civiles y otros conflictos de alta violencia para también entender las consecuencias sociales y económicas de los conflictos menos violentos”.

Por su parte, Alejandro Corvalán, académico de la U. de Chile, enfatiza que “nuestro artículo es la primera base a nivel sub-nacional para un conflicto indígena. Si bien hay bases de conflicto a nivel local, ninguna de ellas considera uno de auto-determinación, donde un pueblo busca decidir sus propias formas de gobierno). MACEDA cierra esta brecha”.

A modo de ejemplo, el artículo también revela que una de las tendencias en los datos es el aumento de estrategias violentas por sobre eventos no violentos relacionados al conflicto. También, señala que el aumento de acciones de coerción por parte del Estado se correlaciona con el aumento de las estrategias violentas.

“Esta publicación es parte de un proyecto mayor, el Mapuche Data Project, parcialmente financiado por el Instituto Milenio para la Investigación de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas (MIPP). Sin duda, esta publicación ayuda a consolidar a nuestro grupo de investigadores y por tanto a la vinculación académica de FEN-UTalca al más alto nivel nacional e internacional” explica Jaimovich.

MACEDA se puede descargar libremente desde el sitio Mapuche Data Project y contiene información de más de 2.600 eventos entre los años 1990 y 2016. Por su parte, el artículo se puede leer gratuitamente en la red social científica ResearchGate.