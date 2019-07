Opinión 21-07-2019

Básquetbol femenino de antaño

La Asociación femenina que nació a la vida a mediados del año recién pasado, y que para muchos, era una institución condenada a desaparecer, nos ha deparado en esta temporada una gran satisfacción, primero, porque ya se encuentra organizada con un dinámico directorio compuesto por entusiastas damas y luego porque en las canchas, las integrantes de los cuatro clubes afiliados a esta entidad, nos han mostrado que son capaces de protagonizar competencias de tanto interés como la de nuestros equipos masculinos.

Lo antes expuesto, es para nosotros un motivo de gran orgullo por haber sido quienes en un principio luchamos por hacer realidad esta Asociación y ver que ya ha tomado un rumbo definido guiándose las damas por si solas.

Analizaremos a continuación, escuetamente la actuación cumplida por los equipos que luchan por el título de la Competencia de Apertura. Los mejores.

A nuestra manera de pensar, han sido dos los fives que han evidenciado mayor superioridad en lo corrido del certamen. Nos referimos a Huracán y Liceo de Niñas.

Las representantes del decano de nuestro básquetbol femenino, Huracán, han mantenido la tradición en lo que respecta al poderío de su quinteto. Fue en el primer Campeonato Nacional femenino, cuando en representación de nuestra ciudad, llegó el conjunto de la casaca blanca, a obtener el vice campeonato de Chile. Hoy con la Sra. Celia de Soto, gran jugadora e incansable dirigente, como capitana, el cuadro ocupa un lugar de privilegio en los cómputos de la competencia.

Jóvenes jugadoras que ya destacan su capacidad, como G. Reyes, A. Lázaro, T. Belmar y otras, el conjunto luce en cada presentación su innegable valor.

Las estudiantes, por su parte, han merecido los mayores elogios por el brillante juego de conjunto que practican que las colocan como rivales más temibles para el cuadro de la Sra. Celia, Nelly Vergara y sus compañeras van poco a poco demostrando el progreso que experimentan.

Comercio: en realidad el cuadro del Comercio es otro de los que lucha palmo a palmo con Huracán y Liceo, pero aún no han logrado realizar performances parejas. Han tenido altos y bajos, protagonizando encuentros verdaderamente malos para después repuntar en partidos donde no se le atribuyó la menor chance. Nélida Vásquez, bajo cuya dirección marcha el quinteto, ha tratado de reforzarlo consiguiendo el concurso de jugadoras de Parral, pero como pocas veces se han visto, no ha podido todavía darle una conformación definitiva a su equipo. El espíritu de superación, característico en las integrantes del conjunto rojo, puede a corto plazo traducirse en triunfos, que en realidad se los merecen.

Estrella Solitaria: ha sido el más bajo de los cuatro. Con un ánimo deportivo que las enorgullece, las hemos visto luchar en todos los encuentros hasta los últimos minutos, dispuestas a jugarse enteras por dar dos puntos a su Institución. No han podido hacerlo pues sus inferiores medios técnicos son manifiestos, pero con el entrenamiento continuo que realizan no tardarán en conseguir su reivindicación.



(Bibliografía: textos y fotos, Revista Olimpia, Linares. 1947)



Manuel Quevedo Méndez