Deporte 20-05-2018

Basquetboñ: Liceo María Auxiliadora ganó vibrante final al Valentín Letelier en sub 14

Serán las representantes de la comuna para el provincial

Fue un partido digno de una gran final. Dos quintetos que fueron los mejores durante el torneo: Liceo María Auxiliadora y Valentín Letelier. A primera hora por el tercer lugar se enfrentaron Instituto Linares y Liceo El Rosario, con victoria para el equipo marianista por 30 a 18.

La profesora del Instituto Sussy Pizarro, entregó su análisis de la obtención del tercer puesto, donde su equipo subió el rendimiento: “creo que desperdiciamos una excelente oportunidad de no haber estado disputando el titulo debido a que no pudimos en semifinales dar ese paso, porque no jugamos bien. Pero, nos revindicamos con nuestras jugadoras y ganamos al Rosario que también nos complicó en su momento, pero supimos reaccionar a tiempo”.

Por el primer lugar en un duelo no apto para cardiacos, las dirigidas por el profesor Jorge Bravo ganaron en los últimos segundos 21-20: “fue un partido muy emocionante, este grupo se está formando de a poco. Ya les habíamos ganado al Valentín Letelier, por eso creo que nuestro equipo fue quien marcó la diferencia de principio a fin. hay una muy buena semilla lo que hace mirar con optimismo el futuro de esta disciplina deportiva. Vamos a trabajar con más intensidad para ganar la etapa provincial y seguir dando satisfacciones a nuestro liceo”, señaló el técnico.

El deportivo fue organizado por la Red Comunal de Educación Extraescolar de Linares.

UBICACIÓN FINAL

1.- Liceo María Auxiliadora

2.- Liceo Valentín Letelier

3.- Instituto Linares

4.- El Rosario



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo