Crónica 23-02-2020

Bayer lanza la 13° edición del Programa Semillero de Futuro

• A través de esta iniciativa, la empresa brinda financiamiento y soporte técnico a organizaciones sin fines de lucro para potenciar proyectos innovadores en el área de la alimentación y que tengan un impacto en comunidades vulnerables de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

• Cooperativas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil tendrán plazo hasta el 15 de abril para acceder a parte de los 700.000 dólares que Fundación Bayer destinó este año para una nueva edición del programa.

Febrero de 2020. Hasta el próximo 15 de abril estará abierta la convocatoria realizada por Bayer para que organizaciones sin fines de lucro postulen a financiamiento para el desarrollo de sus proyectos orientados a paliar deficiencias alimenticias, mejorar el uso de recursos en los campos y acceso al agua potable en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

En una primera etapa, por medio de un Comité Evaluador multidisciplinario, se seleccionarán los proyectos beneficiarios quienes recibirán entre U$S 8.000 y U$S 16.000. Cada uno de ellos tendrá la posibilidad de ampliar su iniciativa, o de presentar una nueva, para pasar a una segunda etapa de votación, donde el Comité seleccionará tres proyectos finalistas que recibirán un apoyo económico adicional de U$S 20.000 dólares. En esa última etapa, se invitará a la comunidad a votar a través de la web para elegir entre los tres proyectos finalistas y la iniciativa que obtenga mayor cantidad de votos recibirá un monto adicional de U$S 3.000 para una capacitación relacionada con la temática de su proyecto.

Esta ya es la décimo tercera versión del programa de Bayer que, desde su lanzamiento, ha destinado más de 4,6 millones de dólares a 343 proyectos sociales sustentables de 518 organizaciones, beneficiando así a más de 192.673 mil personas en la región. El año pasado, cinco proyectos nacionales obtuvieron financiamiento incluyendo la Cooperativa Apícola Valle de Melipilla, quienes adquirieron una máquina laminadora y estampadora de cera que facilita el trabajo de las abejas y la Fundación Ecoscience, quienes a bordo del Bus Conciencia visitaron distintas escuelas vulnerables enseñando la importancia de una colación saludable.

El Programa de Responsabilidad Social, Semillero de Futuro 2020 será financiado por la Fundación Bayer, con el objetivo de mejorar significativamente la calidad de vida de las comunidades, ofreciendo un apoyo financiero sustentable a los que más lo necesitan. En esta edición, el monto destinado será de 700.000 dólares.

“La forma en la que nos alimentamos tiene repercusiones directas en nuestra salud. Por lo mismo, este año Semillero de Futuro busca incorporar a aquellos proyectos que acerquen los beneficios de una nutrición saludable a las poblaciones vulnerables. Asimismo, en el contexto de una implacable sequía, queremos hacer un especial llamado a las cooperativas agrícolas a presentar sus proyectos para un mejor uso de los recursos”, expresó Gabriel Assandri, gerente general de Bayer Chile.

Para conocer las bases y condiciones del programa, ingresar en www.semillerodefuturo.com.