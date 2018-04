Nacional 29-04-2018

Beatriz Sánchez asume como directora de contenidos en nuevo medio digital

El sitio será lanzado el día miércoles 2 de mayo durante el foro de la Unesco que se enmarca en el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

La periodista y ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez, asumió esta semana como directora de contenidos de un nuevo medio digital llamado Clever. La idea de desarrollar este proyecto surgió entre militantes del Partido Liberal, luego de las elecciones en las que la comunicadora participó como representante del Frente Amplio (FA). En conversación con La Tercera, Sánchez explicó sus motivaciones para aceptar este cargo: "Fue duro hacer campaña con los medios de comunicación en contra. Creo que fue muy claro eso a propósito de las encuestas. Y como periodista que soy, me quedó dando vuelta la idea de un medio que se liberara del poder, que representara a la gente, que no pretendiera una supuesta objetividad que en realidad no existe". Si bien el proyecto nació en el FA, la candidata enfatizó en que no pertenece a la colectividad: "No voy a hacer una pega distinta a la que hacía en otras partes como la radio o la tele. La gente no es tonta y si ve un intento de propaganda, no nos va a seguir". En el comité editorial de Clever también participarán el economista Alfredo Sfeir, la socióloga Claudia Dides, el académico José Sanfuentes y el publicista José Miguel Arcos. El sitio, que actualmente se encuentra en marcha blanca, tendrá su lanzamiento oficial el próximo 2 de mayo durante el foro que realiza la Unesco en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en el que la periodista abrirá el panel.