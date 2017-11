Política 11-11-2017

Beatriz Sánchez llegó a Linares para plantear propuestas de trabajo

Una visita a medios de comunicación y recorrido por el centro de Linares, fueron las actividades que la candidata presidencial de Frente Amplio, Beatriz Sánchez, desplegó en Linares.

En este ámbito, indicó que “me sorprende el nivel de conocimiento de la comunidad primero, hacia mí y segundo, hacia las propuestas que como Frente Amplio estamos realizando para generar una alternativa de Gobierno para Chile”.

Enfatizó que “las voces en regiones, provincias y comunas son fundamentales, hacia ellos debemos dirigir nuestros esfuerzos, por ejemplo, en mejorar la calidad de vida, con un rol preponderante del Estado… no queremos privados en la Salud, en la Educación, en el Sistema de Pensiones, porque han demostrado que no logran cumplir con lo que han prometido, que es garantizar los derechos fundamentales, en estas y otras esferas, de las personas”.

Sobre temáticas vinculadas al desarrollo, desempleo, activación de la economía e ingresos de las familias, señaló que “en zonas como Linares, que se perfectamente están mucho más complicadas con la cesantía y sueldos bajos, queremos potenciar la asociatividad en el área agrícola. Las cooperativas demostraron que productores pequeños y medianos, tienen ventajas de comercializar sus productos, desarrollarse y bien dirigidas, consolidan mejores remuneraciones para sus integrantes y trabajadores.”

A propósito de temas medioambientales, Beatriz Sánchez fue categórica en precisar que “zonas como el Santuario de la Naturaleza del Río Achibueno, que ustedes tienen en la Precordillera, tienen que ser potenciadas como áreas de desarrollo turístico… nuestros principios como Frente Amplio es apostar por energías renovables y no que proyectos mal concebidos sean depredadores del patrimonio de las comunidades y signifiquen una carga para ellos”.