Editorial 27-12-2016

Bebidas energéticas

Con el objetivo de proteger a los menores de edad frente al riesgo que representa el consumo de productos con sustancias aditivas o estimulantes, como son las bebidas energéticas o suplementos alimentarios que incorporan cafeína, se presentó un proyecto de ley.



En Chile las bebidas energéticas se venden sin mayor regulación, de hecho según los reportes de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), en 2013 las ventas anuales de bebidas energéticas alcanzaron los 243 millones de dólares; y Chile es el segundo país de mayor gasto per cápita en la región, con cifras que alcanzan los 13,8 dólares.



Se ha generado un mercado del consumo de bebidas energéticas entre los menores de edad, poniendo en riesgo la salud de los niños y de la población en general, promoviendo propiedades "energizantes" que no están comprobadas y que a su vez pueden generar riesgo, más aún si se consumen mezcladas con alcohol.



Los parlamentarios sostienen que la industria abusa de la publicidad dirigida a los niños y adolescentes que se sienten atraídos por las bebidas energéticas debido a la comercialización y publicidad como un producto eficaz para obtener mayor energía o resistencia, o por influencia dentro del grupo de amigos y la falta de conocimiento de los componentes y sus efectos en la salud.



El alto contenido de azúcar en bebidas energéticas con cafeína es similar a otras bebidas no alcohólicas y conocidas además por contribuir a la obesidad. De ahí la preocupación por este tema.