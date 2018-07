Becas Conicyt

Editorial 29-07-2018

Son cerca de 400 estudiantes del programa nacional de becas de doctorado que no han podido recibir por parte de Conicyt los fondos para beneficios complementarios. Estos recursos van destinados a financiar gastos operacionales de la tesis y extensión de la beca doctoral, junto con ser un apoyo para pasantías y cotutelas en el extranjero. La Comisión de Ciencias y Tecnología analizó esta situación junto a representantes de la institución y de los estudiantes afectados, quienes criticaron que se sigan entregando becas, pero no se resguarde la calidad de las investigaciones que se realizan. La crítica a la política de Conicyt fue compartida también por diputados de la instancia legislativa, quienes creen que es necesario revisar la fiscalización de los recursos y el sentido con el cual se están entregando. Lo primero es reconocer que quienes hoy están dedicando su tiempo y su talento a la investigación científica deben ser reconocidos como trabajadores y trabajadoras. El principal motivo de la falta de recursos es el aumento significativo en la demanda por estos beneficios, que en 2017 fue un 23,2% mayor que en 2016. Como solución, la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) solicitó a la Dirección de Presupuestos una reasignación de recursos. La idea de la institución es que se les permita redistribuir el presupuesto del año. No están pidiendo recursos frescos, sino que se pasen de una línea presupuestaria en la que fueron favorecidos por la tasa de cambio a esta. En la presentación, los representantes de Conicyt señalaron que, además de esta medida, se ha resuelto que a partir del 2019 se modificará el procedimiento de presentación de solicitudes de beneficios complementarios para aquellos que inicien su ejecución durante el año 2019.