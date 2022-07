Editorial 05-07-2022

Becas para Deportistas

Con 129 votos a favor y 4 abstenciones se aprobó la resolución por cuyo intermedio se hace un llamado al Presidente de la República a que presente una iniciativa legal que beneficie a los deportistas nacionales.



En particular, se pide modificar un artículo de la Ley del Deporte, estableciendo como una función especial del Instituto Nacional de Deportes la de financiar o contribuir a costear becas a deportistas que, habiendo finalizado su dedicación a la obtención de logros deportivos, requieran apoyo para cursar estudios superiores que no pudieron cursar a causa de la dedicación exclusiva que prestaron a sus disciplinas.

Conjuntamente, se solicita la implementación de una beca. Ella estaría destinada a cubrir el arancel de la carrera de elección del deportista de alto rendimiento. A su vez, se plantea que considere una subvención de apoyo complementario para los demás gastos en que incurran los beneficiarios. Esto, en razón de no poder desarrollar una actividad remunerada al estar cursando sus estudios superiores.

El texto reconoce que la mayoría de las universidades cuenta con becas para solventar los estudios de los deportistas destacados del país. Pero, por lo general, están orientadas a personas que en la actualidad se encuentren dedicadas a la obtención de logros deportivos. No necesariamente para aquellos que, habiendo finalizado su carrera deportiva, deseen cursar estudios superiores.

De igual forma, se explica que estas becas, muchas veces, no cubren el arancel completo de la carrera. Además, contarían con requisitos de postulación y de mantención distintos en cada caso. Lo anterior provoca una barrera en el acceso a la educación superior por parte de deportistas que no cuentan con los recursos necesarios.