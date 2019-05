Opinión 12-05-2019

Bendición y colocación de la primera piedra de la Casa Consistorial

Diario “El Heraldo”, del sábado 5 de mayo de 1951, publicaba la siguiente invitación:

“Alberto Camalez C. Alcalde de Linares, saluda atte. a Ud. y tiene el agrado de invitarlo a la ceremonia de bendición y colocación de la primera piedra del edificio de la Casa Consistorial de Linares, ubicada en calle Constitución esquina Manuel Rodríguez, el sábado 5 del presente a las 12 horas y seguida al Cocktail que ofrecerá la I. Municipal. Linares, 2 de mayo de 1951”.

El pergamino fue confeccionado en Talca y puesto en un tubo de metal, que fue colocado en el sitio donde se colocó la primera piedra de la Casa Consistorial.

El artístico pergamino, dice así:

“En Linares, a cinco de mayo de 1951, en presencia del señor Intendente de la Provincia, don Gabriel Benavente, de las autoridades civiles, Eclesiásticas y Militares; el Alcalde de la Comuna Don Alberto Camalez Candelón, colocó la primera piedra del que ha de ser el edificio Consistorial de Linares, que fue bendecida por el Excmo. Señor Obispo de Linares, Don Roberto Moreira Martínez, en el instante de su colocación”

La obra se iniciará por iniciativa de la Ilustre Municipalidad y al impulso de la Corporación de Reconstrucción materializado en su aporte técnico y financiero, bajo la Vice Presidencia de D. Camilo Olavarría Bravo.

En su discurso, el Alcalde Camalez expresó entre otros conceptos: “la obra misma es un edificio de dos pisos, con su fachada principal con frente a nuestra plaza y lucirá ocho columnas, que significarán los pilares donde descansará el poder comunal y serán mudos testigos de las acciones que han de ejecutar quienes tengan, en el futuro, la responsabilidad y la honra de administrar los intereses del pueblo”.

Se hizo mención de un sincero agradecimiento al distinguido vecino José Martínez Caro, quien siendo regidor de la Corporación, y planteada la necesidad de adquirir el terreno para levantar la Casa Consistorial, no tuvo inconveniente alguno de adquirir por su cuenta el predio en referencia.

Este fue traspasado, tiempo después, al Municipio y los intereses de la inversión no fueron cargados al costo, pudiendo así el Municipio adquirir los terrenos; que, en otra forma, le habría sido materialmente imposible. “Reciba pues, la gratitud y el reconocimiento que se debe a este magnífico gesto de lealtad y desinterés”, señalaba el Alcalde Camalez, en su discurso.

Agregaba el edil linarense, en la ceremonia de colocación de la primera piedra, “al Arquitecto Zonal, D. Pedro Barros Donoso, al señor Delegado, a todos y cada uno de quienes han intervenido en la culminación de esta obra, vayan las expresiones de nuestros más sinceros agradecimientos”

Finalizaba, expresando “que esta Casa Consistorial sea el hogar linarense desde donde se irradien ideas y proyectos que vayan en beneficio de la colectividad toda”. (Bibliografía: “El Heraldo”, 1951. Fotografía: Enrique Maturana)