Beneficiarios titulares del IPS deben decidir si mantienen su Tarjeta Prepago Los Héroes



A partir del 1 de abril, apoderados y algunos pensionados que aún no han manifestado su intención de mantener activa esta tarjeta de prepago, volverán a la modalidad de pago en presencial en Caja Los Héroes.



Hasta el 24 de febrero tienen plazo los beneficiarios titulares de pensiones que deseen continuar recibiendo su pago en la tarjeta. Es importante recordar que, la disposición de realizar depósitos electrónicos de beneficios del IPS en la Tarjeta de Prepago Los Héroes, se hizo efectiva a contar de abril de 2020, con el fin de asegurar el proceso de pago de pensiones, sin que los adultos mayores tuvieran que salir de sus casas durante los meses de emergencia sanitaria y sin costo de administración por el uso de dicha tarjeta.



Esta medida excepcional se extenderá solo hasta el 31 de marzo, tanto para aquellos pensionados que aún no han informado su decisión de continuar utilizando esta tarjeta de prepago bajo las condiciones de administración vigentes, como también para los apoderados que durante estos meses recibieron los beneficios del IPS a través de ella. De no expresar su voluntad de continuar utilizando esta modalidad, las personas deberán -a partir del 1 de abril 2021- cobrar directamente en una sucursal de pago Caja de Compensación Los Héroes.



¿Si soy beneficiario titular de una pensión del IPS y quiero continuar recibiendo el pago en mi tarjeta de Los Héroes, qué debo hacer?



Si aún no ha declarado su intención de mantener el pago de su beneficio a través de su Tarjeta de Prepago Los Héroes, tiene plazo hasta el 24 de febrero de 2021 para informar en Caja Los Héroes que continuará utilizando la tarjeta.



Para ello, debe llamar al Call Center 600 222 99 99 o desde celulares al +562 2915 3147, donde le informarán que a partir del 1 de abril su Tarjeta Prepago Los Héroes tendrá cobro de comisión mensual de mantención, tarifas y condiciones que serán informadas por el proveedor de pago al momento del contacto con el pensionado.



¿En mi condición de apoderado del IPS, puedo recibir el pago de beneficios a través de la Tarjeta de Prepago Los Héroes?



A contar de abril ya no podrá cobrar beneficios del IPS mediante depósito en la Tarjeta de Prepago Los Héroes. Todos los apoderados, a partir de esa fecha, deberán concurrir a cobrar a la sucursal de pago habitual que tenían hasta antes de marzo de 2020.



La única forma de recibir depósito electrónico, es que el titular de la pensión tenga una cuenta bancaria o una Tarjeta Prepago Los Héroes a su nombre y solicite en el IPS el cambio de forma de pago a depósito.



Cambio de forma de pago a depósito



Si un titular de pensión o beneficio necesita recibir su pago en CuentaRUT u otra cuenta bancaria, debe solicitar el cambio de modalidad de pago a depósito electrónico. El trámite se puede hacer durante todo el año en www.chileatiende.cl, con la ClaveÚnica.



Es importante tener en cuenta que para este trámite no se permite el ingreso de cuentas bancarias de terceros, sino solo de los titulares de pensiones o beneficios. El cambio de modalidad podría estar habilitado entre 30 y 60 días, dependiendo de la fecha de la solicitud de cada caso.



RECUERDE:



Hasta el 24 de febrero, los beneficiarios titulares del IPS tienen plazo para decidir su forma de pago: si mantienen el depósito de su beneficio en la Tarjeta de Prepago Los Héroes o cobran de forma presencial.



Para las personas titulares de beneficios que no informen si continuarán con la Tarjeta Prepago Los Héroes, entenderemos que su decisión para el pago a partir del mes de abril de 2021 es volver a modalidad presencial en sucursal Los Héroes, con la misma fecha y lugar de pago que se realizaba hasta marzo de 2020. Si no recuerda su fecha de pago, puede revisarla en www.chileatiende.cl.



Si usted recibe actualmente el pago de su beneficio del IPS a través de depósito en la Tarjeta Prepago Los Héroes y ya expresó su voluntad a Caja Los Héroes para mantener la tarjeta, no tiene que hacer ningún trámite adicional. A partir de abril, continuará recibiendo su pago de la misma forma, es decir, en la Tarjeta Prepago Los Héroes.





Para más información, ingrese a www.ips.gob.cl o contáctenos a través de las redes sociales ChileAtiende en Facebook, Twitter e Instagram.