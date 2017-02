Crónica 28-02-2017

Beneficios productos del mar

En Chile cada persona consume 13,2 kilos de pescados y mariscos al año, es decir, un 33% menos que el promedio mundial, cifra que se contrapone con los más de cuatro mil kilómetros de costa y las 161 especies marinas explotadas que existen en el país.



Fundación Chile, en colaboración con GfK Adimark, realizaron el V volumen del estudio Chile Saludable, documento que profundiza en las oportunidades de innovación del sector para su desarrollo y los beneficios de una alimentación más sana incorporando los productos marinos.



Según el estudio Chile Saludable, un 46% de los chilenos dice consumir pescado una vez a la semana, independiente de su formato -congelado, enlatado o fresco- y estos resultados coinciden con la preocupación de las personas por mantener los niveles de colesterol en la sangre.



Beneficios alimentos del mar



• Proteínas: son esenciales para el crecimiento, insustituibles por las grasas y carbohidratos y actúan como defensa natural contra infecciones y agentes extraños al organismo.



• Ácidos grasos poliinsaturados: se hallan en los aceites vegetales y en las grasas de los productos marinos como los pescados. Dentro de los ácidos grasos poliinsaturados existen los “esenciales”, y se denominan así ya que no pueden ser sintetizados por nuestro organismo, por lo que deben ser aportados por nuestra dieta. Estas sustancias se conocen como ácidos grasos Omega: los Omega 3 y el Omega 6 (linoleico). Dentro de sus propiedades, el Omega 3 es fundamental para el desarrollo cognitivo y concentración en los niños.



• Minerales: los minerales son elementos químicos cuya presencia e intervención es imprescindible para la actividad de las células y la salud humana. Se conocen más de veinte minerales necesarios para controlar el metabolismo o que conservan las funciones de los diversos tejidos.



• Vitaminas: se consideran nutrientes esenciales, al igual que los ácidos grasos poliinsaturados, ya que el organismo no es capaz de sintetizarlas y, por lo tanto, debe adquirirlas junto con los alimentos. Sus requerimientos no son muy altos, pero tanto su defecto como su exceso pueden producir enfermedades. Las vitaminas también actúan como sustancias antioxidantes, que previenen distintos tipos de cáncer.